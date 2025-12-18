今からでも間に合うクリスマス‼【ヘッズ】のアドベントカレンダーがAmazonで好評販売中‼中身も自分で選べる！
クリスマスまでの毎日をワクワクに！【ヘッズ】のアドベントカレンダーがAmazonで好評発売中‼部屋をぱっとクリスマス色に‼
ヘッズから、大きなツリー型のアドベントカレンダーが登場！置くだけでクリスマスを盛り上げるにぎやかなディプレイ。お菓子が入る24個の引き出しがあり、開けるのが楽しみになるアイテムである。手提げ袋がセットで入っているため、持ち帰りにも安心だ。
「【1個入り】【ヘッズ】雑貨 48×54×10cm 赤 緑 クリスマス アドベントカレンダー HEADS XDR-ADV1」はツリー型のアドベントカレンダーである。中身となるお菓子は付属していないため注意が必要だ。
24個の小さな引き出しがあり、お菓子や雑貨などを入れて楽しめる。中身を選べるため、アレルギーのあるお子様にもおすすめだ。
縦54センチ、横48センチのビッグサイズ。リボン付きで華やか、置くだけで部屋をぱっとクリスマスの色に染めてくれる。
12月も半ばを過ぎた今であれば、すぐにいくつもの引き出しを開けられるのも楽しさのひとつ。さぁ、今からクリスマスのワクワクを始めよう‼
