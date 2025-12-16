「私のこと愛してなかったんだね…」死神になった愛妻が夫の“魂”を取りにきた！鬱になるどころか“人生満喫”する夫の本音とは【作者に聞く】
半年前に死んだ妻・志乃が「死神」になって戻ってきた。鬱になるくらいには落ち込んでほしかったのに元気な夫・進の姿を見て、魂を取りにきたという。進は「ちゃんと落ち込んでいる」というが、三食ガッツリ食べているし、趣味のキャンプやDIYも続けて人生を満喫しているのはなぜ？10年来の愛妻が死んでも生きる意欲高めな夫が気に入らない創作漫画・早々乃曜七さん(@kakesichi67)の『君の死は』を紹介する。
■「愛が足りない！」と怒る死神の妻と「世界一愛してた」夫
半年前に死んだ妻に襲われていた。「なんで私の後を負わないのよォ」死神になって戻ってきた妻・志乃は、愛妻が死んだというのに、全然落ち込んでいない夫・進の姿に「愛が足りない！」と怒っていた。志乃は、進に鬱になるくらい落ち込んでほしいのに、彼は三食きっちりご飯を食べ、趣味に没頭している。
「私のこと愛してなかったんだね」という志乃に、進は「世界一愛してた」と返す。
「口先だけで愛してるって言われても」進の態度からは全く伝わらない。彼女が死神になったのは、進の愛が足りず、憎しみで「人の命」を奪う怪物になってしまったからだ。進の命を奪って本当の愛を手に入れたいが、進の本心を知ると――。
■「内面のギャップ」で第一印象をひっくり返す展開
本作は、モーニングで期待賞を受賞。妻が死んで落ち込んでいるように見えなかった夫の心理を知ると、二人の強い絆に「涙腺崩壊」とのコメントが届いている。今回は、早々乃曜七さんに制作秘話など話を聞いた。
妻は死神になってしまうという設定はどこから思いついたのか尋ねると、「『死神に魂を取られないよう頑張っている人間の絵』を最初に思いつきました。『この二人がどういう関係性だったらおもしろいだろう』と考えた結果、死神は妻、人間はその夫という関係性に落ち着きました」とのこと。
二人の関係性を作り上げるうえでこだわったポイントは、「話が進むにつれ、二人の内面のギャップが出てくるように工夫しました。一見自己中に見える妻が、実は暗い過去を持つ夫にとって救いの存在になっていた、という冒頭の第一印象をひっくり返すような展開にしました」と、構成の裏側を明かした。
取材協力：早々乃曜七(@kakesichi67)
