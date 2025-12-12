【射手座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『願いは口に出していましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
楽しい気分になれる事が多いです。色々な人と関わって色々な刺激を受けたい気持ちでしょう。状況が伴わず時々孤立することはあるようです。仕事や公の場では自分の希望は通る通らないに関わらず口に出していくと良いです。その方が周囲の人達を安心させてあげられるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
面倒な事を避けたい気持ちが強くなります。そのためズルズルと進まない縁を捨てやすいでしょう。本来の自分を好きでいてくれる人を選びやすくなります。シングルの方は、人生が荒波で助けてあげたくなるような人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことをいつもより沢山観察しています。
｜時期｜
12月18日 努力の日 ／ 12月20日 不安が増える
｜ラッキーアイテム｜
焚き火
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞