タリーズコーヒーの福袋が12月12日から数量限定発売！オンライン限定で購入できる8種類の中身をチェック
タリーズコーヒーは、2025年12月12日(金)11時から、オンライン限定の福袋「2026 HAPPY BAG」8種類を数量限定販売する。「タリーズ 公式オンラインストア」と「タリーズコーヒー 公式楽天市場店」でそれぞれ4種類がラインナップ。どの商品にも、ここでしか手に入らない特別なアイテムが詰め込まれている。気になる福袋の中身を一挙公開！
なお、今回紹介する福袋すべてに封入されているドリンクチケットの有効期限は2026年6月10日(水)。520円までのドリンク1枚と交換でき、金額内であれば全サイズOK。520円を超える場合は差額を支払えばいい。ただ、カスタマイズは別料金になるので要注意。1会計に使えるチケットは3枚まで。
■タリーズ 公式オンラインストア 限定販売アイテム
12月12日(金)11時から、タリーズ 公式オンラインストアで販売開始する。1商品につき上限5個まで購入でき、売り切れ次第終了。楽天ペイ、d払いは利用不可なので注意したい。
■「2026 HAPPY BAG オンラインストア限定Aセット」6500円
＜内容＞
・キャンバストートバッグ(ブルーグレー)
・干支ミニテディ(午年)1種類
・ベアフル オリジナルグミ(マンゴータンゴスワークル(R)風味)
・シングルサーブ5種アソートBOX
・ブラジル バウ イエローブルボン100％(粉/140g)
・ドリンクチケット6枚
キャンバストートバッグは、実用性が高く、季節を問わず使えるデザイン。干支ミニテディ(午年)は、白馬の被り物、サラブレッドの被り物、にんじんウエスタンの3種類にシークレット1種類を加えた4種類のうちいずれか1個が入っている。ボールチェーン付きなので、トートバッグのチャームにしてもかわいい。
コーヒーは、さわやかな甘みを感じさせるブラジルのイエローブルボン100％のコーヒー豆を細挽きにしたものと、定番の味わいを手軽に楽しめるシングルサーブ5種類のアソートBOXをセットに。フローズンドリンク「マンゴータンゴスワークル」の味わいを再現した、タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル(R)」型のグミも入っている。
■「2026 HAPPY BAG オンラインストア限定Bセット」6500円
＜内容＞
・タリーズ手ぬぐいカレンダー(2026)
・鳥獣戯画かや生地ふきん(ブルー)
・干支ミニテディ(午年)1種類
・ベアフル オリジナルグミ(マンゴータンゴスワークル風味)
・シングルサーブ5種アソートBOX
・カフェオレベース 30ミリリットル×2P
・ロイヤルミルクティーベース 30ミリリットル×2P
・ドリンクチケット6枚
干支ミニテディ(午年)1種類、手ぬぐいカレンダー、鳥獣戯画の動物たちをデザインしたかや生地ふきんなど2026年を楽しく過ごせそうなアイテムが満載！自分用にはもちろん、贈り物としてもおすすめだ。
コーヒーは、定番シングルサーブ5種に加え、牛乳に注ぐだけで本格的な一杯を楽しめるカフェオレベース、ロイヤルミルクティベースをセット。バラエティに富んだタリーズの味わいを、自宅で気軽に楽しめる。
■「2026 HAPPY BAG オンラインストア限定Cセット」1万円
＜内容＞
・リユーザブルペーパーバッグ
・ドリッパー＆サーバーセット(ブラウン)
・グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ(豆/140グラム)
・コスタリカ ラ グラディオーラ(豆/140グラム)
・インドネシア スマトラ リントン(豆/140グラム)
・ハウスブレンド(粉/400グラム)
・ドリンクチケット12枚
リユーザブルペーパーバッグはA4サイズがすっぽり入り、仕事や通学のサブバックにも重宝。シンプルで控え目なデザインは、シーンを選ばず持ち歩けそうだ。
コーヒーは、グァテマラ、コスタリカ、インドネシアの3種類は豆の状態で、ハウスブレンドは粉の状態でパッキング。円すいタイプのV60ドリッパーとサーバーもセットになっているので、これから自宅でコーヒーを楽しみたい人にピッタリ。
■「2026 HAPPY BAG オンラインストア限定Dセット」1万円
＜内容＞
・ベアフル フラップスリーブケース
・タリーズロゴカップタンブラー(アイボリー)
・干支ミニテディ(午年)1種類
・ブラジル バウ イエローブルボン100％(粉/140グラム)
・ハウスブレンド(粉/400グラム)
・シングルサーブ5種アソートBOX
・ドリンクチケット12枚
ベアフルのフェイス型フラップケースはかわいさ抜群！さらに、タリーズのロゴが入ったカップタンブラーや、干支ミニテディ1種類など、毎日使いたくなるかわいさと実用性を兼ね備えたアイテムがそろっている。
コーヒーは、限定のブラジルと、定番のハウスブレンドをセットに。1杯だけをササッと淹れられるシングルサーブ5種アソートBOXも入り、コーヒー好きも十分に楽しめる内容だ。
■タリーズコーヒー 公式楽天市場店 限定販売アイテム
12月12日(金)11時から、タリーズコーヒー 公式楽天市場店で販売開始する。1商品につき上限5個まで購入でき、売り切れ次第終了。
■「2026 HAPPY BAG 楽天市場限定Aセット」7000円
＜内容＞
・スクエアトートバッグ(ストライプ)
・干支ミニテディ(午年)1種類
・カフェオレベース 30ミリリットル×2P
・ロイヤルミルクティーベース 30ミリリットル×2P
・シングルサーブ5種アソートBOX
・ハウスブレンド(粉/400グラム)
・ドリンクチケット6枚
スクエア型のトートバッグは、普段使いしやすいサイズとデザインが高ポイント。ランダムに1種類が入る干支ミニテディ(午年)を付ければ、かわいさもアップ！
コーヒーは、ハウスブレンドのほか定番シングルサーブ5種やポケットサイズのカフェオレベース、ロイヤルミルクティーベースがイン。タリーズの本格的な味わいを手軽に楽しめる内容になっている。
■「2026 HAPPY BAG 楽天市場限定Bセット」7000円
＜内容＞
・スクエアトートバッグ(ストライプ)
・干支ミニテディ(午年)1種類
・シングルサーブ5種アソートBOX3箱
・ドリンクチケット6枚
スクエアトートバッグとキュートな干支ミニテディ(午年)に、定番シングルサーブ5種類が入ったアソートBOX3箱をセット！自宅やオフィスでコーヒーを楽しみながら、好きな味を見つけたい。
■「2026 HAPPY BAG 楽天市場限定Cセット」7000円
＜内容＞
・タリーズ手ぬぐいカレンダー(2026)
・鳥獣戯画クルクルトートバッグ(イエローストライプ)
・カフェオレベース 30ミリリットルl×2P
・ロイヤルミルクティーベース 30ミリリットル×2P
・ブラジル バウ イエローブルボン100％(粉/140グラム)
・シングルサーブ5種アソートBOX
・ドリンクチケット6枚
鳥獣戯画の動物たちがポイントのトートバッグは、コンパクトに折りたためて使い勝手抜群。キュートで実用性もある手ぬぐいカレンダーも活躍しそうだ。牛乳があれば、自宅のみならず外出先でも手軽に本格的な味わいを楽しめるカフェオレベースとロイヤルミルクティーベースもイン。
■「2026 HAPPY BAG 楽天市場限定Dセット」1万8000円
＜内容＞
・彫刻硝子グラス(ペア)
・コスタリカ ラ グラディオーラ(豆/140グラム)
・インドネシア スマトラ リントン(豆/140グラム)
・ドリンクチケット12枚
マイルドなコスタリカと濃厚で力強いインドネシアのコーヒーに、ペアで楽しめるタリーズのロゴ入りの彫刻硝子グラスを取り合わせた。香り高いコーヒーと上質なグラスで、自宅でも特別なコーヒータイムを演出できる。
タリーズの店頭では買えない、特別なアイテムが詰まった限定福袋は完売必至。2026年も、豊かなコーヒータイムを楽しみたい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
