「弟は本当に死んでしまったんだ」彼が棺に入る瞬間に初めて涙を流した姉
高校生の時に、16歳の弟を事故で亡くしたきむらかずよさん。その経験をありのままに描き、肉親を突然失ったある家族が再び歩き出せるようになるまでの物語をつづったのが『16歳で帰らなくなった弟』です。
お酒を飲むと財布のヒモがゆるくなる父、よその子でも平気でしかり飛ばす母、素直になれない姉、そしてヤンチャだけど誰からも好かれた弟。
そんな家族の日常を変えたのは、深夜にかかってきた警察からの電話。弟が事故に遭ったという報を受け病院へ向かうと、すでに弟は息を引き取っていて…。
『16歳で帰らなくなった弟』の著者のきむらかずよさんに、弟さんについて、そして作品の反響についてお話をうかがいました。
--16歳で突然逝ってしまった弟さん。きむらさんにとってどのような存在でしたか？
きむらさん「性格は私が陰なら弟が陽。目立ちたがり屋でやんちゃ、誰とでもすぐ友達になる弟は、すべてにおいて私と真逆でした。友達を何より大切にしていましたし、繊細な部分もあって正直な性格だったので、年齢問わずたくさんの人に可愛がってもらっていましたね。
自分にないものを全部持っているような弟を、心のどこかでいつも羨ましく思っていました」
--作品の反響はいかがでしたか。印象に残った声などあれば教えてください。
「シングルマザーで10代の一人息子を育てている方から、こんなメッセージをいただきました。
『息子は思春期の時、突然いなくなっては警察に何度も捜索願いを出すなど大変だった。その子が、本を読んで「いってらっしゃいって大事なんやな。お母さんがそのまま帰って来なくなったら俺は困る」と言ってくれた』
こんな言葉を寄せてくださり、描いてよかったと改めて思いました。
他にも『いってらっしゃい』の大切さに触れた感想をたくさんいただきました。自分の経験が少しでもお役に立てたのなら嬉しいです」
きむらさんの辛い経験から考えさせられるのは、今ある日常は実は「当たり前」ではない、ということ。平穏無事に暮らせる日々のありがたさに、改めて気付かされます。
著＝きむらかずよ／『16歳で帰らなくなった弟 外伝』
【著者プロフィール】
きむらかずよ
イラストレーター。小学1年生の時にプレゼントされた漫画『うわさの姫子』に衝撃を受け、漫画やイラストを描くように。現在は3人の子育てをしながら、新米保育士としても奮闘中。交通事故で亡くなった弟のことを綴った「16歳で帰らなくなった弟」にてデビュー。