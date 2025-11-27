静かに洗って、香りまであなたに届ける。やさしさが詰まった【ハイアール】の洗濯機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
家事はもっとスマートに。洗剤もしわも、手間なくケアできるアイテム【ハイアール】の洗濯機がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ハイアールの洗濯機は、スタイリッシュなガラストップとタッチ式操作パネルを搭載し、洗濯機の表面は汚れてもさっと拭き取れていつでも清潔に保てる。ふたの開閉は指一本でラクに行え、内側への映り込みが衣類の取り忘れを防ぐ“Wアシスト”を採用。使いやすさのディテールにこだわった設計が、日々の洗濯をより快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
液体洗剤は衣類の量に応じて自動投入され、約1か月分入る540ミリリットルタンクは取り外して丸洗い可能。柔軟剤の香りをしっかり定着させる“香アップコース”や、しわを抑えてアイロンがけの手間を減らす“しわケア脱水”など、仕上がりにもこだわった機能が充実している。
→【アイテム詳細を見る】
洗濯時間を短縮できる“お急ぎコース10分”や、カビの発生を抑える“ちょっと槽洗浄”など、忙しい毎日を支える便利機能も搭載。
→【アイテム詳細を見る】
洗浄力を高めるチェッカードタンクと3Dウィングパルセーターの組み合わせが、デリケートな衣類もやさしくしっかり洗い上げる。
家事はもっとスマートに。洗剤もしわも、手間なくケアできるアイテム【ハイアール】の洗濯機がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
ハイアールの洗濯機は、スタイリッシュなガラストップとタッチ式操作パネルを搭載し、洗濯機の表面は汚れてもさっと拭き取れていつでも清潔に保てる。ふたの開閉は指一本でラクに行え、内側への映り込みが衣類の取り忘れを防ぐ“Wアシスト”を採用。使いやすさのディテールにこだわった設計が、日々の洗濯をより快適にする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
液体洗剤は衣類の量に応じて自動投入され、約1か月分入る540ミリリットルタンクは取り外して丸洗い可能。柔軟剤の香りをしっかり定着させる“香アップコース”や、しわを抑えてアイロンがけの手間を減らす“しわケア脱水”など、仕上がりにもこだわった機能が充実している。
→【アイテム詳細を見る】
洗濯時間を短縮できる“お急ぎコース10分”や、カビの発生を抑える“ちょっと槽洗浄”など、忙しい毎日を支える便利機能も搭載。
→【アイテム詳細を見る】
洗浄力を高めるチェッカードタンクと3Dウィングパルセーターの組み合わせが、デリケートな衣類もやさしくしっかり洗い上げる。