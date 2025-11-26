「スヌーピータウン ショップ」オリジナルの2026干支アイテムが発売開始！スヌーピーときょうだいたちが木馬に乗るかわいらしいデザイン
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろう「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウン ショップ」から、2026年の干支である午(うま)をモチーフにしたニューイヤーグッズ「YEAR OF THE HORSE」がいよいよ発売。2026年はスヌーピーときょうだいたちが木馬に乗るかわいらしいデザインに仕上がっている。
【写真】「スヌーピータウン ショップ」の干支グッズを見る
2025年11月22日より、「スヌーピータウン ショップ」にて発売が開始されたアイテムをチェックしていこう。干支デザインを手軽に堪能できるのが、「クリアファイルA5仕切り」(385円)や「ジッパーケース」(495円)、「アートカード2枚セット」(330円)。スヌーピーのほか、マーブル、ベル、アンディ、オラフ、スパイクと仲良しのきょうだい6匹が木馬に乗る姿がとびきりかわいいアイテムだ。
ステーショナリーアイテムとしてはほかにも「4層ブロックメモ」(440円)、「マスキングテープ」(440円)、「マグネットバー」(440円)もおすすめ。買いやすい価格帯なので、全部そろえるのもおすすめだ。
透明のアクリル素材に干支アートを取り入れた「アクリルスティックキーホルダー」(各495円)、「ゆらゆらアクリルスタンド」(各550円)は、ファン必携のアイテム。アクスタはスヌーピーとオラフの2種類で、横に並べて飾るといっそう愛らしい！メタリック素材の「チャーム」(990円)もあわせてゲットしておきたいところ。
いつもバッグに入れて持ち歩きたい「巾着」(880円)、「ミニがま口」(1210円)、「あまわたミニタオル」(各880円)も、木馬のアートが映えて◎。新年を迎えたら使い始めたい！
以上のアイテムは、公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも販売される。スヌーピーが木馬に乗ったキュートなデザインのグッズと一緒に新年を迎えよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「スヌーピータウン ショップ」の干支グッズを見る
ステーショナリーアイテムとしてはほかにも「4層ブロックメモ」(440円)、「マスキングテープ」(440円)、「マグネットバー」(440円)もおすすめ。買いやすい価格帯なので、全部そろえるのもおすすめだ。
透明のアクリル素材に干支アートを取り入れた「アクリルスティックキーホルダー」(各495円)、「ゆらゆらアクリルスタンド」(各550円)は、ファン必携のアイテム。アクスタはスヌーピーとオラフの2種類で、横に並べて飾るといっそう愛らしい！メタリック素材の「チャーム」(990円)もあわせてゲットしておきたいところ。
いつもバッグに入れて持ち歩きたい「巾着」(880円)、「ミニがま口」(1210円)、「あまわたミニタオル」(各880円)も、木馬のアートが映えて◎。新年を迎えたら使い始めたい！
以上のアイテムは、公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも販売される。スヌーピーが木馬に乗ったキュートなデザインのグッズと一緒に新年を迎えよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC