³¹Êâ¤¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â·Ú²÷¤Ë·è¤Þ¤ë¡ª¥ì¥È¥í¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ú¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡Û¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
Êâ¤¯¤¿¤Óµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´¶Éº¤¦²÷Å¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ú¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î°ìÂ¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
1981Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖFABRE JAPAN S(¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥¹)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£S¤ÏSHORT¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥½¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Í¥¤ì¤¿Íú¤¿´ÃÏ¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿°ÂÄê´¶¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥È·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢º¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
Êâ¤¯¤¿¤Óµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯´¶Éº¤¦²÷Å¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ú¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î°ìÂ¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
1981Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖFABRE JAPAN S(¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¨¥¹)¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£S¤ÏSHORT¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥í¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Ã¥×¥½¡¼¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¤Ç¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Í¥¤ì¤¿Íú¤¿´ÃÏ¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³¡¼¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥í¡¼¥«¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤«¤Ä²÷Å¬¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿°ÂÄê´¶¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥È·Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢º¸±¦¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£