¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤¬¡Ö¾å»Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þÊýË¡¡×¤«¤é¾Íè¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¡Ö30ÉÃ¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×
±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ëÆü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¹ÔÆ°¡¢±¿¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ØÆ°¤«¤·¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë½¬´·¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤·¤¢¤ï¤»ÂÎ¼Á¡×¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈË¡¤ò·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖÄï»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÀê¤¤»Õ¡¦¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà¤µ¤ó¤¬»ØÆî¡ª
¡ÚPROFILE¡Û ¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆà
¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬Ê¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤ÎÀê¤¤»Õ¡¦¥²¥Ã¥¿¡¼¥ºÈÓÅÄ¤Î°ìÈÖÄï»Ò¡£¸ÞÀ±»°¿´Àê¤¤¤È½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿³«±¿¥á¥¤¥¯¤ä³«±¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤×¤ê¤¢¤Ç¤£¤¹ÎèÆàpresents ¹¬¤»¤òÆ³¤¯±¿¤ÎËá¤Êý¡×¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡Ö¾å»Ê¤Ë²þÁ±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿»þ¡×¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¼ÁØ¿´Íý
º£²ó¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30ÉÃ¤Ç²óÅú¤Ç¤¤ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚQUESTION¡Û
²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤äÆ±Î½¤«¤é¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ì¤ë¤Ï¤º¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ÎÊÑ²½¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Þ¤ººÇ½é¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²¼¤Î¤É¤Î»×¤¤¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
1.¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡ØµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤ÆÆñ¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¦¡£
2.¡Ø¤É¤³¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±ú¤à¡£
3.¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¤â¡¢¡ØÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ù¤È»×¤¦¡£
¡ÚANSWER¡Û
¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Øº£Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¡Ù¤Ç¤¹¡£
£±¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä
£±¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö½÷Í§Ã£¤È¤Î²ñÏÃ¡×¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£µÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢Í§¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë¾õ¶·¤ò¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£Îø°¦¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ëÍ§¿Í¤È¡¢¡È¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡É¶òÃÔÂç²ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£²¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä
£²¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥é¥Ã¤È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡×¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿µ¤Ê¬Å¾´¹¡£ÉáÃÊ¤Ê¤éÁª¤Ð¤Ê¤¤¿§Ì£¤ÎÍÎÉþ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¤Â¤·¤¿¤ê¡¢¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¡ÈÍÛ¤Îµ¤¡É¤ò¤Þ¤È¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£³¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä
£³¤òÁª¤ó¤À¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¼«Ê¬Ëá¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¾è¤ê±Û¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¡ÈÁê¼ê¤Ë¤âÈó¤¬¤¢¤ë¡É¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Àè¤Ë¶¯¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê¤³¤á¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ì¤¿¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
