シンプルで、使いやすい。500ミリリットルボトルもすっきり収まる【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場!

ロゴスパークのバッグは、シンプルで使いやすいデザインに仕上げた、日常使いに最適なショルダーバッグだ。

本体室は500ミリリットルボトルが収まるサイジングで、必要なアイテムをすっきり収納できる。内部には仕分けに便利なポケットを備え、バッグの中が煩雑になりにくい構造となっている。

さらに、外側には多数のアウトポケットを配置し、頻繁に使う小物の出し入れもスムーズ。

通勤・通学からタウンユース、アウトドアまで、幅広いシーンで活躍すること間違いなしのアイテムだ。