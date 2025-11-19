仕分け上手なポケット設計。毎日にちょうどいいサイズ感【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場中‼
シンプルで、使いやすい。500ミリリットルボトルもすっきり収まる【ロゴスパーク】のバッグがAmazonに登場!
ロゴスパークのバッグは、シンプルで使いやすいデザインに仕上げた、日常使いに最適なショルダーバッグだ。
本体室は500ミリリットルボトルが収まるサイジングで、必要なアイテムをすっきり収納できる。内部には仕分けに便利なポケットを備え、バッグの中が煩雑になりにくい構造となっている。
さらに、外側には多数のアウトポケットを配置し、頻繁に使う小物の出し入れもスムーズ。
通勤・通学からタウンユース、アウトドアまで、幅広いシーンで活躍すること間違いなしのアイテムだ。
