防水×収納×快適。都市もアウトドアも、シールドでスマートに【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
荷物も動きも、ストレスフリー。アクティブな日常に、シールドを【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、水に強いタフな防水素材を使用したスクエア型バックパック。 通勤・通学はもちろん、部活やジム、旅行など幅広いシーンにフィットするファッション性の高いデザインで、アクティブな毎日を快適にサポートする。
トップには携帯や小物の収納に便利なファスナーポケットを備え、フロントポケットは左右どちらのファスナーからも出し入れ可能。両サイドのファスナーからメインルームにアクセスできる構造で、荷物の取り出しもスムーズに行える。500ミリリットルボトルが収納できるサイドポケットも装備。
メインルーム内には小物整理に便利なオーガナイザーポケットと、ノートPCやタブレットに対応するパッド入りポケットを搭載。
背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、クッション性に優れ、長時間の使用でも肩への負担を軽減してくれるアイテムだ。
