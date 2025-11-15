甘く香ばしい冬のご褒美♡スターバックス®期間限定チルドカップがファミマに登場

冬の訪れを感じるこの季節、スターバックス®から心あたたまるチルドカップが登場します。「スターバックス® ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー」が、11月18日（火）より全国のファミリーマートで期間限定発売。ホワイトチョコレートのとろける甘さと、香ばしいカラメルコーヒージェリーのほろ苦さが織りなす、贅沢なハーモニー。まるで“飲むデザート”のような新作で、冬のひとときを楽しんで♡

とろける甘さと香ばしさのマリアージュ



「スターバックス® ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー」は、とろけるように甘いホワイトチョコレートの風味に、香り高いカラメルコーヒージェリーをたっぷり合わせたドリンク。

スターバックス厳選のコーヒーを使用し、まろやかで奥行きのある味わいに仕上げています。

ジェリーのほろ苦さとぷるんとした食感がアクセントになり、甘さの中に上品な余韻が広がります。価格は180gカップで230円（税別）。

冬を感じるツートンデザインのカップ



パッケージは、冬の訪れを感じさせる白をベースに、ダークブラウンを組み合わせたツートンカラー。ホワイトチョコレートの甘さとコーヒージェリーのほろ苦さを、光沢感ある配色で表現しています。

さらに、カラメルの香ばしさを思わせるオレンジをアクセントにプラス。手に取るだけで気分が上がる、洗練された冬限定デザインです。

華やかで特別感のある見た目は、ちょっとしたリフレッシュタイムにもぴったり♪

日常の中に“スターバックス体験”を



2005年に日本で誕生したスターバックスのチルドカップシリーズは、今年で20周年を迎えました。

「きょうは、どこをスターバックスにする？」というメッセージのもと、毎日の暮らしの中にスターバックスの特別な時間を届け続けています。

今回の新作は、そんなブランドの想いが詰まった一本。仕事の合間や帰り道、ちょっと疲れたときにそっと寄り添ってくれるような、冬限定の癒しのドリンクです。

心まであたたまる、冬のご褒美タイムを



寒い季節にぴったりな「スターバックス® ホワイトチョコレート with カラメルコーヒージェリー」。そのまま飲むのはもちろん、温かいお部屋でゆっくり味わうのもおすすめです。

濃厚な甘さとほろ苦い香ばしさが、忙しい毎日にちょっとしたご褒美をくれるはず。

冬のはじまり、手に取るだけで心がほっとするスターバックスの限定チルドカップで、あなただけの“甘い休息時間”を楽しんで♡