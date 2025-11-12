【スカッと漫画】「お前はダメだ」と支配するモラ夫に鉄槌！“偉そうなモラ夫”の結末に読者が熱狂【作者に聞く】
【本編を読む】
モラハラ(モラルハラスメント)とは、暴言や人格否定などの倫理や道徳に反した行為により人に精神的苦痛を与えることで、職場や家庭において、様々なハラスメント行為が問題となっている。中でも近年、言葉や態度で精神的に支配していく「モラ夫」に苦しむ妻たちが、SNSにその苦しみを綴るなど「モラ夫」の実態がつまびらかにされてきている。
そんなモラ夫を「モラ夫解体屋」の力を借りて成敗し、人生をリスタートさせていく妻の姿をオムニバス形式で描いた漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』が発売され、注目を浴びている。今回は、同作のシナリオ担当のかうちさん、作画担当の黒野ナツ子さんに話を聞いた。
■「モラハラ」によって自尊心を失っていく妻の姿
制作にあたり、こだわられた点について、シナリオ担当のかうちさんは「モラハラを受けている妻の内面を丁寧に表現することにこだわりました。モラハラによって自尊心を失っていく様子、そして少しずつ自分を取り戻していく過程を、読者が『自分のことかもしれない』と共感できるような心理描写を心がけました」と語る。
作画担当の黒野ナツ子さんは、特に読者に注目してほしいシーンとして、「偉そうにしていたモラ夫が、どんどん追い詰められて蒼白になっていく様子を楽しんでもらえたらうれしいです」と、モラ夫が成敗されるシーンを挙げた。
■「一歩踏み出すきっかけに」…作者が込めたメッセージ
読者へのメッセージとして、かうちさんは「この作品を通じて、モラハラという問題が特別なことではなく、私たちの身近に潜んでいる可能性があることを伝えたいです。そしてこの作品が、もしモラハラにあったときに1人で抱え込まず、誰かに助けを求めたり、一歩踏み出すきっかけになればと思っています」と、作品に込めた思いを語る。
黒野ナツ子さんは、「未熟な部分もたくさんありますが、精一杯描きましたので、楽しんでいただけたらうれしいです。次話以降、さまざまなモラ夫が登場しますので、ぜひ引き続きご覧いただけましたら幸せです！」と、読者にメッセージを送った。
「モラ夫」を描いたストーリーだが、決して夫だけでなく多様な「モラハラ」への対応の仕方として参考になる部分も。近くに「モラハラ」な人がいなくても、「こういう人いる！」と共感できたりスカッとするエピソードが多いので、ぜひ読んでみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。