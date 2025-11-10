なぜ夫は「子育てしない」のか？義母の「息子の世話はさせないで」発言が招いた悲劇【作者に聞く】
これでもかと嫁をいびりまくる毒義母と、一見優しそうだがドケチで超自己中な夫。そのリアルなストーリーが話題を呼んだ漫画『義母クエスト』が、エピソードをパワーアップさせ、昨年『義母クエストリターンズ 〜ヤバすぎる義母との負けられない30年戦争〜』として帰ってきた。
前作に引き続き、内容はすべてAmeba公式トップブロガー・かづさん(@kadu0614)の実体験に基づいている。今回は、原案者のかづさんと、漫画担当の赤星たみこさん(@tamikong)に話を聞いた。
還暦を迎えたかづさんだが、幸せな生活を手に入れるまでには壮絶な闘いがあった。看護学生時代に秋彦と出会い、結婚を決意するが、結婚直後から義母による嫁いびりが始まる。夫の秋彦は自分のこと以外に関心がなく、母のいじめに対しても無関心だった。
作中、かづさんの父が秋彦に「泣き言を言うとしたらよっぽどのことだ」と釘を刺しに来るシーンがあるが、実際は何も言わなくても娘の苦労を察していたという。「私は泣き言は言わない。あの父に泣き言なんか言った日には、即『帰って来い！』となって、話し合いなんかすっ飛ばして離婚だったでしょうね」と語る。
■「休みは僕の体を休める日」子育て放棄の夫
かづさんの父と夫は同じ干支で歳が一回りしか違わないが、賑やかな父に対し、夫は友達もほぼおらず、休日は家でゴロゴロ寝て過ごすばかりだった。子育てに関しても、義母の「息子は一人っ子で小さい子の相手をしたことがないから子どもの世話はさせないで！」という言葉をいいことに、夫は「休みは僕の体を休める日」と我が子を抱くこともなかった。「子どもが夜泣きをすると『休まらないから子どもが泣き止むまで散歩に行け！』と言って、夜中に子どもを抱いて追い出されたこともあります」と、壮絶なエピソードを語る。
■嫁姑の対立は「更年期」が原因？
子どもの世話を全くしない夫について、漫画担当の赤星さんは「今より1980年代のほうが多かったのは事実だと思います。今でもSNSで子育てに参加しない夫の愚痴を見かけるので、日本はまだ以前の状況からあまり変わっていないんだなあ…とがっかりしますね」と語る。
嫁姑関係については、赤星さんは「現代の嫁姑関係のほうが、昔より穏やかになっているように感じています」と分析する。「昔の嫁姑は、姑が40代から50代で更年期 vs 若い女性という、そもそも対立が起きやすい年齢だったんじゃないか。更年期症状の一つに、他人の言葉や行動がものすごく気になることがあった。自分で気づかず、周りを厳しい目で見てしまっていたんです」と、自身の経験を明かした。
現代は婚姻年齢が上がり、姑になる人が60代後半ということもあるため、更年期を過ぎている人が多く、息子の妻に対してそれほど気にならなくなっているのではないかと推測する。
