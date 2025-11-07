¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤È¥Ü¥µ¥Ü¥µÈý¤Ï¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ªÀµ¤·¤¤¥Ê¥Á¥åÈý¤Îºî¤êÊý¥¬¥¤¥É
POINT¡¡§Í¾Ê¬¤ÊÌÓ¤òÀ°¤¨¤Æ¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò½Ð¤¹
¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Î´ðËÜ¤Ï¡ÈÀ°¤¨¤ë¡É¤³¤È¡£
Èý²¼¤äÈý´Ö¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÌÓ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¼ºÇÔ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Ã¥È¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦1ËÜ¤º¤ÄÀÚ¤ë¤Î¤¬POINT¡£
POINT¢¡§¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÌÓÊÂ¤ß¤òÉÁ¤¯
¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Ï¡¢¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤º¤Ë´éÎ©¤Á¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¤Î²¼¥é¥¤¥ó¤ò·Ú¤¯ÉÁ¤¡¢Èý»³¡ÁÈý¿¬¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈýÆ¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤º¡¢Èý¿¬Â¦¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
POINT£¡§ÌÓÎ®¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤ë
Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥åÈý¤Ë¡£ÌÓ¤Îº¬¸µ¤«¤é¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿§Ì£¤ÏÈ±¿§¤è¤ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤á¤òÁª¤Ö¤È¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´°À®¡ª
¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â·×»»¤µ¤ì¤¿À°¤¤´¶¤¬¸°¡£¼«Ê¬¤Î¹ü³Ê¤ÈÌÓÎ®¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¾¯¤·¤Î¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤ÈþÈý¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£