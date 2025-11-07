¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤È¥Ü¥µ¥Ü¥µÈý¤Ï¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ªÀµ¤·¤¤¥Ê¥Á¥åÈý¤Îºî¤êÊý¥¬¥¤¥É

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

³§¤µ¤Þ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ÈþÈý¤Î¥×¥íSAORI¤Ç¤¹¡£¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¡É¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡È¼ê¤òÈ´¤¤¤¿Èý¡É¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Á³¤Ê¤Î¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ë¤Ï¡¢·Á¡¦¼Á´¶¡¦ÌÓÎ®¤ì¤Î3¤Ä¤òÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÈþÈý¤Î¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖËÜÅö¤Î¥Ê¥Á¥åÈý¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

POINT­¡¡§Í¾Ê¬¤ÊÌÓ¤òÀ°¤¨¤Æ¡ÖÀ¶·é´¶¡×¤ò½Ð¤¹

¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Î´ðËÜ¤Ï¡ÈÀ°¤¨¤ë¡É¤³¤È¡£

Èý²¼¤äÈý´Ö¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÌÓ¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î°õ¾Ý¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤­Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤º¤Ï¼ºÇÔ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

¥«¥Ã¥È¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¼«Á³¤ÊÌÓÎ®¤ì¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦1ËÜ¤º¤ÄÀÚ¤ë¤Î¤¬POINT¡£

POINT­¢¡§¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÌÓÊÂ¤ß¤òÉÁ¤¯

¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Ï¡¢¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤º¤Ë´éÎ©¤Á¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¤Î²¼¥é¥¤¥ó¤ò·Ú¤¯ÉÁ¤­¡¢Èý»³¡ÁÈý¿¬¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

ÈýÆ¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤º¡¢Èý¿¬Â¦¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£

POINT­£¡§ÌÓÎ®¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤²¤ë

Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥Á¥åÈý¤Ë¡£ÌÓ¤Îº¬¸µ¤«¤é¥¹¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿§Ì£¤ÏÈ±¿§¤è¤ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤á¤òÁª¤Ö¤È¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

´°À®¡ª

¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Ïºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤º¡¢¤Ç¤â·×»»¤µ¤ì¤¿À°¤¤´¶¤¬¸°¡£¼«Ê¬¤Î¹ü³Ê¤ÈÌÓÎ®¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¾¯¤·¤Î¹©É×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤ÈþÈý¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£