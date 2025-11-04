【スニーカー×EPT】LITTLE SUNNY BITEが放つ初コラボ♡

今年で11周年を迎える東京発ブランド「LITTLE SUNNY BITE（リトルサニーバイト）」が、韓国の人気スニーカーブランド「EPT」と初のコラボレーションを実現！ポップでキッチュな世界観をそのまま落とし込んだスニーカーやチャーム、ロングTシャツなど、多彩なアイテムが登場します。ポップアップや限定イベントも予定されており、ファンには見逃せないラインナップです♡

LITTLE SUNNY BITE×EPT、夢のコラボが実現！

LITTLE SUNNY BITEとEPTによる初コラボレーションがついに実現。

デザイナーYOPPYが、EPTの人気スニーカー「Santos」「Boston」（各19,800円 税込）をセレクトし、ブランドらしい遊び心あふれるカラーリングに仕上げました。

チャーム4点セット

キーチェーン

コラボならではのアイテムとして、オリジナルキャラクターをあしらったチャーム4点セット（6,820円 税込）やキーチェーン（3,520円 税込）、ロングTシャツ（15,180円 税込）もラインナップ。

11月6日（木）から、韓国・ソウルの人気セレクトショップ「EQL」にて1週間限定のポップアップを開催。

続く11月21日（金）には、ラフォーレ原宿のLITTLE SUNNY BITEフラッグシップストアで販売がスタートします。

さらに、発売時にはスニーカーのオリジナルカスタマイズイベントも予定。自分だけの1足を作る特別な体験ができそうです♡

高品質×デザイン性。EPTの魅力とは？

EPT（EAST PACIFIC TRADE）は、ライフスタイルスニーカーやスケートボードシューズを展開する韓国発ブランド。

独自のクッション技術とミニマルデザインが特徴で、アジア・アメリカのセレクトショップでも注目を集めています。

今回のコラボは、EPTの高機能な設計と、LITTLE SUNNY BITEのキュートなビジュアルが融合した、まさに“履くアート”のようなシリーズです。

履くだけでハッピーに♡冬のマストバイスニーカー

LITTLE SUNNY BITE×EPTのコラボスニーカーは、見た目のかわいさだけでなく、歩きやすさや履き心地にもこだわった仕上がり。日常のスタイルに遊び心をプラスしてくれる特別な一足です。

チャームやロングTシャツと合わせれば、さらにポップな世界観を楽しめそう♪限定ポップアップでいち早くチェックして、冬のおしゃれをアップデートしてみては？

心まで軽くなるような、ハッピーカラーの魔法を感じて♡