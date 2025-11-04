【しまむらのチラシ】 ″コスパ最強の冬服″大集結ウィーク。お値段以上なこだわりのインフルエンサーコラボは必見。

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから、2025年11月4日から9日まで買える商品の中から目玉商品を紹介します。

カジュアル、フェミニン、モードまで...

今週は、トレンドを押さえた新作の冬服がたっぷり。注目のインフルエンサーたちのこだわりが詰まった、個性豊かなコラボアイテムが揃っています。

モードカジュアルや夫婦でのペアコーデを得意とするhidekaさんとのコラボは、「スタンドネックコート」（3839円）、「タックストレートパンツ」（1969円）、「ジップニットカーディガン」（2420円）など、色使いとフォルムが上品な洋服がずらり。高身長さん向けのボトムスにも注目です......！

大人カジュアルなコーディネートを発信するママインフルエンサー・MARIEさんが手掛けるブランド「MARI.EmmY」からは、家族そろって楽しめるカジュアルアイテムが登場。

「トレーナー」（1639円〜）や「コート各種」（2970円）、「チュール使いプルオーバー」（1639円）など、ゆったりとしたサイズ感とコーデのアクセントになるデザイン性の両方を叶えられるものばかりです。

この他にも、こなれ感のあるルーズなシルエットに遊び心をプラスした「pu's'elect」や男女問わず着られるベビー服を展開する「すぅるぅ」など、豊富な展開。自分好みの一着ときっと出会えるはず。

トレンド感のある冬服を、お手頃価格で手に入れるチャンスです。

いずれも予約商品で、11月4日17時より受付が開始となります。

予約受付期間中でも予定数に達し次第終了です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな