【ザノースフェイス】の女性用リュックが大人かわいい！毎日使いたくなるデザインがAmazonで販売中！
【ザノースフェイス】のリュックで魅せるミニマルスタイル！軽量で高機能なバックパックがAmazonで販売中！
柔らかいタッチ感をもつ160デニールのリサイクルナイロンを使用した、シンプルでクリーンな印象の女性用ミニデイパック(7L)。ジッパーポケットは、小型モバイルやサングラスの収納に役立つフリースライニングを装備。摩耗が生じやすいボトム部はコーティング補強で耐久性を向上。縫製箇所を少なくすることで、女性らしい丸みと柔らかさを演出したデザイン。
柔らかくクリーンな印象のリサイクルナイロンを使用し、女性らしい丸みと軽やかさを演出している。
7Lのミニサイズながら、スマホやサングラスが収まるフリースライニングポケットなどを備えている。
耐摩耗性を高めたコーティングボトムで、見た目だけでなく実用性にも優れた仕上がりとなる。
320gの軽量設計で持ち運びしやすく、日常のお出かけやサブバッグとしても活躍してくれる。
