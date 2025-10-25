「可愛さだけで選んでいませんか？」人気占い師に聞いた「運が良くなる」アクセサリーの選び方

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。





モチーフがもつ「運の引き寄せ力」

ふだん何気なく、ファッションやインテリアに取り入れているモチーフ。風水の世界では、それぞれに意味があるってご存じですか？ ご縁を引き寄せたい、自分をアピールしたいなど、その目的によって選ぶと運気アップにつながるといいます。それぞれの意味について、ぷりあでぃすさんからのお話。







日常にモチーフをとり入れる方法

今、自分はこの運を強化したいなというものがあれば、アクセサリーやファッション、インテリアグッズなど、モチーフの取り入れ方に特に決まりはありません。ただ、部屋の壁紙などは、コロコロ変えることがなかなか難しいので、その日の予定や気分で手軽に変えられるアクセサリーやファッションアイテムがおすすめといえるでしょう。







恋愛運なら「花やハート」

「花柄」と「ハート」は女性の魅力をアップさせ、全体運を上げてくれるモチーフです。特に「ハート」は恋愛はもちろん、その他さまざまなご縁を引き寄せやすくなるともいわれています。また、「リボン」も“縁を結ぶ”とされ、恋愛運を上げたいときや婚活をしている人の味方となってくれるでしょう。







「スター」でチャンスを引き寄せる

「スター」は異性との出会いをはじめ、さまざまなチャンスを引き寄せるモチーフといわれています。また、才能の開花をアシストをしてくれるモチーフでもあるので、大事なプレゼンやここぞという日につけるのもおすすめです。







「目的別につける位置が違う」

