Â¿¤¯¤Î½÷À¤ËÂ¤ê¤Æ¤Ê¤¤¡ÖÏ·²½¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¤ò»ß¤á¤ë¡× ÉÔ²Ä·ç¤Ê±ÉÍÜÁÇ
ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö±ÉÍÜÁÇ¤Î¸úÇ½¡×
¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÁª¤Ö¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡×¤È²¿¤È¤Ê¤¯¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© »ä¤¿¤Á¤¬ÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡ÖÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤Î¤Ç¤¹¡£Æü¡¹Ë»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿©»ö¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¨¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬Â¿¤¯¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÏ·²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¶°ø¤Ë¤â¡£
¿ê¤¨¤Î2Âç¸¶°ø¤Ï¡ÖÅü²½¤È»À²½¡×
¤Þ¤ºÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¸«¤¿ÌÜ¡¦¿ÈÂÎÇ¯Îð¤ÎÏ·²½¤òÁá¤á¤ë¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Åü²½¤È»À²½¡£
Åü²½¤È¤Ï¡©
Åü²½¤È¤Ï¡¢¿©»ö¤«¤éÀÝ¼è¤·¤¿Í¾Ê¬¤ÊÅü¼Á¤¬ÂÎÆâ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È·ë¹ç¤·¡¢ÂÎ²¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ÇºÙË¦¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¡ÖÂÎ¤Î¾Ç¤²¤Ä¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾Ý¡£Åü²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢È©¤Ë¥·¥ß¤ä¥·¥ï¤¬¤Ç¤¡¢ÆâÂ¡¤ä·ì´É¡¢¹ü¤âÀÈ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åü¼Á¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤âÂçÎÌ¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åü¼Á¤òÂ¿¤¯ÀÝ¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤òÊäµë¤¹¤ëÉ¬Í×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åü²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ËÅü¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ÇòÊÆ¡¢¥Ñ¥ó¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿Åü¼Á¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¡£
»À²½¤È¤Ï¡©
»À²½¤È¤Ï¡¢ÂÎ¤¬¡Ö¥µ¥Ó¤ë¡×¸½¾Ý¡£ÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¥ê¥ó¥´¤¬ÊüÃÖ¤¹¤ë¤ÈÃã¿§¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤â»À²½¤¹¤ë¤È¡¢·ì´É¤¬»¬¤Ó¤Ä¤¡¢Ï·²½¤¬¿Ê¹Ô¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¬¤ó¡¢¥·¥ï¡¢¥·¥ß¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹³»À²½ºîÍÑ¤â20Âå¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢40Âå¤ÇµÞ·ã¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢40Âå¤«¤éÏ·²½¤¬²ÃÂ®¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¥¿¥Ð¥³¡¢²áÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢¤ª¼ò¤Ê¤É¤â»À²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ×°ø¡£¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½ºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óA¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£
¥Ó¥¿¥ß¥ó¤è¤ê¤â¡Ö¸½Âå¿Í¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÉÔÂ¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
Åü¼Á¤òÀ©¸Â¤·¡¢¹³»À²½¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¼è¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¡Á40Âå¤Î½÷À¤ÎÌó7³ä¤¬¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òËþ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ä¡¢¿©¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÉÔÂ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¡¤äÈéÉæ¡¢È±¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ì¤ÐÈ©¤äÈ±¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆâÂ¡¤Î¾Ã²½µÛ¼ýÇ½ÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼Â¤Ï¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤ÏÅÚÂæºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢Æ°ÊªÀ¤Î¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÀÝ¼è¤ò¡£ÌÜ°Â¤Ï1Æü¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Î1.5ÇÜ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£ÂÎ½Å¤¬50¥¥í¤Ç¤¢¤ì¤Ð1Æü75¥°¥é¥à¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢ÂÎ½Å¤¬60¥¥í¤Ç¤¢¤ì¤Ð1Æü90¥°¥é¥à¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£¤µ¤é¤Ë¿©»ö¤Ç¤âÉáÃÊ¤«¤éÆù¤äÍñ¡¢µû¤Ê¤É¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Ü5ºÐ¡ÖÏ·²½½¬´·¤Î»ß¤áÊý¡×
¢ä¡ÚÁ´10¤ÎÊýË¡°ìÍ÷¤Ø¡Û ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤Ï¡Ö²¿¤È¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡× Ï·²½¤òËÉ¤°¡ÖºÇ¶¯¤Î±ÉÍÜÁÇ¡×ËÜÅö¤ÎÀµ²ò