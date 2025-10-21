秋からの「長そでTシャツ」インナーづかいにも向く「顔まわりがキレイに見える」デザイン

あいまいな時季は１枚で、寒くなったらコートのインナーとして長いつきあいになる薄手の長そで。ベーシックながら完成度に差のつく、素材やシルエットに趣向を凝らした、ただでは終わらないアイテムをコレクション。







「デコルテを美しく見せる」ネックライン

顔まわりを品よく引き立てる、開きが広めのカッティング。エフォートレスな素材にしぼれば、肌を見せても好感度の高い仕上がりに。







サーマルに色気が漂う前も後ろも広めのU

オフ白クロップトロンT／Ungrid 深い開きでもいやらしくない、ボーイッシュな風合い。手の甲までおおうサムホールつきの長いそでと、コンパクトな丈が好バランス。ワイドデニムや厚手素材のスカートなど、主役ボトムに悩まず合わせられる優れもの。







深すぎないVネックでネイビーをさらに上品に

ネイビーVネックロンT／FLORE FLORE（エスケーパーズオンライン） 首元と同様のしっかりとしたリブ加工が、そで口にもほどこされていてへたりにくい。ややあせたようなダークネイビーはカジュアルにもキレイにも似合う存在。







黒の圧迫感をセーブする直線的なスクエア型

黒カップインスクエアネックロンT（ICBコラボ）／OUR WACOAL（ワコールお客様センター） 適度にハリがあるコットンリブ素材。カップつきのため１枚で完結。直線的なラインで首まわりをよりすっきり強調できる。







