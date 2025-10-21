「1万円以下なのに上質」気持ちがいいほど柔らかい！「無印良品やGapのハイコスパデニム」
デニムとは思えないほど「軽やかなデニム」
(コーディネートのプライスなど詳細)
１年中使える一方で、少々生地の厚みが気になるデニム。動きを制限せず、着ていることを忘れてしまうくらい、いつも以上に快適な素材やディテールに着目。
軽くて心地のいい和紙混デニム
和紙混デニムジャケット、和紙混デニムパンツ／ともにMUJI Labo（無印良品 代官山） タンクトップ／OUR WACOAL（ワコールお客様センター）
着た人だけがそのよさを実感できる
「きちんと見えて実はラク」な快適素材
美形なインディゴネイビーのセットアップ。実は軽くて吸放湿性に優れた和紙混素材を使用しているから熱がこもりにくく、見た目以上に快適な着心地。硬さを感じやすい濃いネイビーでもはきやすいのは、素材にこだわったものづくりを行うMUJI Laboならでは。日本ですき上げられた和紙の糸を一部に使用。
おなかまわりもノンストレス
ウエストゴムデニムパンツ／Gap
肌ざわりのよさ、締めつけのないシルエット。
なのに直線的な形で見栄えもよく、どこをとってもパーフェクト
伸縮性に優れたゴムタイプのウエストだから、しゃがんだときに不快な窮屈さはなし。テンセル混のしなやかな風合いも過ごしやすさに直結。幅広なバギーで合わせやすさ、過ごしやすさも抜群。
(コーディネートのプライスなど詳細)
【全17スタイルの一覧】≫「ハイコスパデニムの名品」デニムが苦手でも穿き続けられる「心地いい素材」