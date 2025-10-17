スタイル重視は前提で「より脚長に見える」 まっすぐなボトム





より脚長に見せる「縦のワンポイント」

端正なムードが漂うスレンダーな佇まい。その主役は「長い脚」に見せる要素を満たしたボトム。さらにもう1つ「縦長感を強調する」ポイントを含んだボトムをパンツを中心にピックアップ。







SNIDEL

ピンクを締めるサイドライン



ラインに加え、２本のタックにセンタープレスと、美脚要素をつめ込んだ１本。パンツスーツを思わせる光沢のある質感がはかない色みをハンサムに引き寄せ。縦ラインのアクセントが加わることで、かなり広がったワイドでものっぺり見えを回避。 ピンクライン入りパンツ／SNIDEL 白シャツ／サヴィル サヴィ







(KUME)

装飾が何もないからスラリと



凹凸をつくるあしらいがなく、硬めの生地が体の厚みを打ち消して均整のとれた輪郭をメイク。繊細なセンターシームがひかえめなポイントに。透けが気になりにくい裏地つき。 白タイトスカート／KUME 白ロンT／アンヌーク







(ATON)

横シームを排除した丸みの出ない形



前面はウエストバンドのシームさえなくし、ポケットは脚線に沿って縦向きに配置。タックが内側にあるためふくらみすぎず徹底されたストレートフォルムを構築。オーガニックコットン特有のざらつきがなく、光沢をともなった高級感の漂う素材。 ネイビーパンツ／ATON ジャケット／サヴィル サヴィ







