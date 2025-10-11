浮かずに着回せる「キレイな色の選び方」ポイントは「白が一滴混ざった色み」

いつも白黒で選びがちなアイテムを色だけ塗りかえてみると？「デザインはシンプル、色だけ目新しく」をキーワードに選ばれたカラーアイテムがもたらすメリットを着まわしながらナビゲート！







「ベーシックカラーに合う」ミントグリーンのショート丈

表情のあるメランジでざっくりと編まれたモヘアカーディガン。ふんわりした質感やミルキーな色みも丈が短めだからフェミニンになりすぎず、どんな服装とも親しめる。そでにニュアンスを生むゆったりとしたアームホール。







紳士的なチノパンに適度な甘さを

上半身はとことん甘めに徹して無骨なチノをシンプル以上に。ベルトを締めて淡い配色をメリハリづけ。短め丈だから起毛感も主張しすぎず、メンズライクなボトムともケンカしない。







硬派なスカートに女らしさが漂う

ぬくもりをそなえたグリーンを加えて、シンプルなモノトーンの空気を一新。ぴったりしない、ゆとりを持たせたIラインによってスタイルアップも期待できる。







ハイウエストと一緒ならスタイルUP効果も倍増

前を閉めてコンパクトなニットトップスとして着用し、ドレッシーなサテンを日常に引き寄せ。さわやかな色みも相まって、デコルテを開けて肌を見せても好感度の高い女っぽさに着地。ソール厚めのブーツで足元に重みを補い、季節に浮かないバランスに調整を。









