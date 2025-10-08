この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授！「1ヶ月で顔が整形級に変化」肩こり&むくみ撃退メソッド

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「実はコレするだけで、肩こりがスッキリする方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡夕美子氏が登場。動画内で片岡氏は、僧帽筋の運動不足からくる肩こりや、それが顔のむくみやたるみにもつながるメカニズムについて解説した。



片岡氏は「仕事中に肩が凝るのは、僧帽筋の運動不足が原因。血流が悪くなることで筋肉の中に老廃物がたまり、肩こりだけでなく顔の血流も悪くなって、たるみにもつながります」と警鐘。「そこで、どこでもできるのがこの方法」として、自宅や職場など場所を選ばずにできるセルフケアを紹介。



その方法はシンプル。まず腰に手を当て、肩をくるんと回す。そして、そのまま肘と肘をくっつけるようにし、息を思いきり吸いながら肋骨を開き、次にふーっと息を吐く。片岡氏は「これを1日5回繰り返すだけで肩こりだけでなく、顔のたるみも変わっていくので、1ヶ月後には整形級に顔が変わってくる」と自信をのぞかせる。。最後に片岡さんは「一緒に綺麗にも元気にもなっていきましょう」と呼びかけ、動画を締めくくった。