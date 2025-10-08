この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「実はコレするだけで、肩こりがスッキリする方法」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡夕美子氏が登場。動画内で片岡氏は、僧帽筋の運動不足からくる肩こりや、それが顔のむくみやたるみにもつながるメカニズムについて解説した。

片岡氏は「仕事中に肩が凝るのは、僧帽筋の運動不足が原因。血流が悪くなることで筋肉の中に老廃物がたまり、肩こりだけでなく顔の血流も悪くなって、たるみにもつながります」と警鐘。「そこで、どこでもできるのがこの方法」として、自宅や職場など場所を選ばずにできるセルフケアを紹介。

その方法はシンプル。まず腰に手を当て、肩をくるんと回す。そして、そのまま肘と肘をくっつけるようにし、息を思いきり吸いながら肋骨を開き、次にふーっと息を吐く。片岡氏は「これを1日5回繰り返すだけで肩こりだけでなく、顔のたるみも変わっていくので、1ヶ月後には整形級に顔が変わってくる」と自信をのぞかせる。。最後に片岡さんは「一緒に綺麗にも元気にもなっていきましょう」と呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

肩甲骨ストレッチで姿勢改善！今日から取り入れてみよう
02:37

毎日続けて実感！肩こり解消のコツと仲間の力
03:11

時間がない人もOK！隙間時間で美と健康を手に入れる

関連記事

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす「場所を選ばず美尻に！片方ずつ鍛えるテク」

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす「場所を選ばず美尻に！片方ずつ鍛えるテク」

 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「血流を回せばやる気も活力も劇的アップ！」簡単な習慣を激推し

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「血流を回せばやる気も活力も劇的アップ！」簡単な習慣を激推し

 カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が警鐘「骨盤底筋群が緩むと産後トラブルに」

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が警鐘「骨盤底筋群が緩むと産後トラブルに」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

片岡ゆみこ 40代からのたるみシワ解消法_icon

片岡ゆみこ 40代からのたるみシワ解消法

YouTube チャンネル登録者数 10.30万人 224 本の動画
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。
youtube.com/channel/UCkvk7EA1Gosb94Ps_UFLCPQ YouTube