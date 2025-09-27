618zdLgAcLL._AC_SX679_


【ハミルトン】ビジネスバッグが23%OFF

■ハミルトン角シボビジネスバッグ

Amazonセール特価：9681円(23%OFF)

51+8cr1u-0L._AC_


生地は、高級感ある上品な表情を出す角シボ生地を使用。本体内部には、PC、タブレットへの衝撃を緩和するウレタンが内装されているのでPCの持ち運びも可能。

■カンゴールサイドベルトBIGポケット

Amazonセール特価：8190円(6%OFF)

51ydRiwUxDL._AC_SX679_


開口部の大きいメインポケットだけでなく、各所にポケットを配した収納力抜群のリュック。サイドのベルトは内容量に合わせて調整することでダボつきを防ぐ。また、幅広のショルダーベルトは背負いやすいので肩への負担を軽減。機能性とデザイン性を兼ね備えたリュックだ。

リーバイスデニムジャケット

Amazonセール特価：9771円(32%OFF)

71SimsWKywL._AC_SX679_


シンプルなシェイプで、着やすいデザインの90sトラッカージャケットがクロップド丈にアップデート。更に軽くて楽な着心地になっており、ボディラインに沿ったレトロなカットのシルエットが90年代風の雰囲気を演出。

■HOMIEEビジネスバッグ

Amazonセール特価：3198円(42%OFF)

81xGTfLIdhL._AC_SY695_


ビジネスシーンのマストアイテムはスーツやネクタイ、靴だけではなく、実はバッグも重要センテンス。必須条件の5点、A4ファイルサイズが入る、ノートパソコン収納、自立する、マチが5センチと大きめ、軽量化をクリア！

■ロンシャンルプリアージュトートバッグ

Amazonセール特価：1万6800円(16%OFF)

51xmQtjIViL._AC_SX679_


デザインの美しさに加え、旅行者には不可欠な要素である、機能性を兼ね備えた理想のフォルムを求めて考案されたのが、ル・プリアージュ。ワンアクションで簡単に折り畳んだり広げたり出来るバッグとして、あらゆる年齢層の男女に愛用されている。

