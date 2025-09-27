秋のお出かけを彩る【ミッシュマッシュ】のラッフルフレアワンピースがAmazonで販売中！
秋のフェミニンスタイルに一役買ってくれる【ミッシュマッシュ】レディースワンピースがAmazonで販売中！
2段のラッフルフリルが華やかな肩開きラッフルフレアワンピース。肩にある釦を閉じると肌見せを抑えることができ、シーンや気分に合わせて２wayに着こなせるデザイン。ウエストから裾にかけて揺れ感がキレイなAラインシルエットがフェミニンさを演出。スカート部分のみ裏地付きの仕様。
二段のラッフルフリルが華やかさを引き立てるオフショルダーデザインで、気分に合わせた着こなしが楽しめる仕様になっている。
肩のボタンを留めることで肌見せを抑えられる2wayスタイルで、シーンに応じたフェミニンな印象を自在に演出できる。
ウエストから裾へ広がるAラインシルエットが上品に揺れ、女性らしい雰囲気を自然に引き出すデザインになっている。
スカート部分には裏地が施され、透け感を気にせず安心して着用できる仕様で、春夏のスタイルに取り入れやすい一着となっている。
