「ベタつかないのに高保湿」美容通の中で「とくに潤う」と話題の名品スキンケア

「かえのきかない」保湿特化スキンケア

朝晩欠かせない定番コスメ。日頃からよりよいスキンケアを探究している美容通や美容を仕事にしている人に「とにかく保湿重視」の日に使う愛用品を聞き込み。







夜まで乾燥が気にならない

バイオヒールボ セラミューン ハイドレーティングクリームスキン 200mL 2,860円／フードコスメ 「乾燥によるメイクくずれ対策に、いろいろ試した中でしっくりときたのがこれ。皮膚が薄く乾燥しやすい肌質ですが、もちもち肌をキープできた」（デザイナー・まゆさん ＠mayusaaaaaaaaa）







SNSでの高評価に納得

ナノエマルジョン 60mL 3,060円／トゥヴェール 「インナードライ肌で悩んでいたときに、SNSで見つけました。化粧水のようにシャバシャバとしたテクスチャーからは考えられないほどの高い保湿力。メイク前に使用してもよれにくいです」（美容師・宗万夏子さん ＠souman_natsuko）







肌に自信が持てるように

コンプリート セラム ローション 100mL 9,720円／PARTIE 「ナイアシンアミドやセラミド、はちみつを配合していて、季節問わずにうるおい肌でいられます。使い続けるうち、日やけ止めとフェイスパウダーだけで過ごせる日が増えました」（化粧品会社経営・常岡珠希さん ＠tamaki.tsuneoka）







（保湿アイテムの一級品）

