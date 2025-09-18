「ワンピを買うならココを見て」人気スタイリストに聞いた「とくにいい」ワンピースの選び方





ワンピ好きのスタイリスト 「ワンピを探すならまずココで」

これまでGISELeで数多くのワンピース企画を担当してきた、スタイリストの渡邉恵子さん。トレンドも定番も熟知した渡邉さんから「ここに行けば間違いない」ブランドを聞き込み。





【渡邉恵子さん・スタイリスト】

品がいいのに親しみやすい、ちょうどいいさじ加減のシンプルスタイルが基本。中でもワンピース企画は特に人気でご本人も大のワンピース好き。







CINOH

ほかにはない美しいフォルム

〈右〉ベージュ肩パッドつきフレアワンピース 〈左〉黒パワーショルダーワンピース／ともにチノ（モールド） 「ワードローブに残るものづくり」をコンセプトに、シンプルながら高感度なアイテムがそろう。左の黒は、特殊な技術を用いて、通常出せない厚みとハリを演出。右は黒と同じ糸を、もう少し薄手に。型くずれしにくいのも魅力。



Comment

ムダのないこだわりのシルエット、一目でわかる上質な生地感。どこにでもありそうなごくシンプルなカットソーワンピでも、どこにもないフォーマルに通用するような洗練さを持ち合わせているのは、日本のデザイナーズブランドならでは。ボーイッシュではないカジュアルをめざしたい人にオススメ（渡邉さん）







LE PHIL

見た目がいいだけじゃない実用性

ブラウンノースリーブワンピース／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan新宿店） 快適性と女性らしさをモットーに、幅広い世代から愛されるLE PHIL。ソフトな風合いや伸縮性、適度なクッション性をそなえ、定番として展開している「ソロテックス」素材を使用した新作は、ゆったりとしたフォルムにセーラーカラーのような後ろ姿が特徴的。



Comment

大人が手を出しやすい、ちょっとしたデザインが効いたアイテムがそろうLE PHIL。装飾性があると手入れにも気を遣わなければいけないイメージですが、シワになりにくい素材だったり、自宅で洗えたり、ストレッチが入っていたりなど、リアルに着るときのことを考えられているなと思います。シーンレスで使えそう（渡邉さん）







