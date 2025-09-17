ワンピの中でも「コーディネートが可愛くなる」寒くなるまで着回しやすいワンピース





「寒くなるまで」着回しが可愛くなるワンピース

どこまでも着回せる、シンプルなワンピース。涼しくなってきた今日この頃、だけどまだ暑い日も続くこれから。「寒くなるまで」オシャレに、徹底的に活用できるワンピースのタイプと、その着回し方をご紹介。







1

「肩が出ない「Iラインのカットソーワンピース」

POINT

□半そでよりシャープ・ノースリより安心なそで

□長め丈をもたつかせないサイドスリット入り

白フレンチスリーブワンピース／Mila Owen（ミラ オーウェン ルミネ新宿2店）重ねに向く、プレーンなストレート。つまりぎみの首元が品のいい見た目に一役。







2

ふんわりとしたボリューム「キャミソールワンピース」

POINT

□センシュアル度ひかえめなスクエアネック

□躍動感が高まる細かなギャザー

白キャミソールワンピース／エトレトウキョウ 軽やかな薄手なのに透けにくいすそまでの裏地。ギャザーで上半身がぴったりするぶん、重ね着もしやすい。







3

実は「秋からがオシャレに着回せる」黒キャミワンピ

インナー次第で雰囲気が変わり、アウターを重ねても、もたつきにくい。シンプルなニットにもう1枚重ねて気分転換を図ったり、上から厚手のゆるニットをかぶせてスカート風に見せたりと、秋冬の服レパートリーとしても実は便利。







