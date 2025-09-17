『鶴雅リゾート株式会社』創業70周年を記念して、北海道民限定の宿泊割引キャンペーン『鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン』が開催され、お得なプランが販売中です。

画像：鶴雅ホールディングス株式会社

『鶴雅グループ』は北海道全域に15の温泉旅館・ホテルに加え、レストラン・ベーカリーを運営。和と洋の感性がゆるやかに融け合う上質なくつろぎの空間と時間。北海道リゾートを心ゆくまで堪能することができる施設が人気です。

『鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン』では、北海道在住者および専用プランでの予約で、通常料金から10％OFFに！ 秋冬の温泉旅行をお得に楽しむチャンスです！

あかん遊久の里 鶴雅（北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6-10）

あかん鶴雅別荘 鄙の座（北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目8-1）

THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT（北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉1丁目6-1）

サロマ湖 鶴雅リゾート（北海道北見市常呂町栄浦306-1）

北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート（北海道網走市呼人159）

定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌（北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目192）

しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌（北海道千歳市支笏湖温泉）

しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座（北海道千歳市支笏湖温泉）

ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄（北海道虻田郡ニセコ町ニセコ393）

洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌（北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉88-26）

函館大沼 鶴雅リゾート エプイ（北海道亀田郡七飯町大沼町85-9）

キャンペーン対象施設あかん遊久の里 鶴雅 画像：鶴雅ホールディングス株式会社あかん鶴雅別荘 鄙の座 画像：鶴雅ホールディングス株式会社THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT 画像：鶴雅ホールディングス株式会社サロマ湖 鶴雅リゾート 画像：鶴雅ホールディングス株式会社北天の丘 あばしり湖鶴雅リゾート 画像：鶴雅ホールディングス株式会社定山渓 鶴雅リゾートスパ 森の謌 画像：鶴雅ホールディングス株式会社しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌 画像：鶴雅ホールディングス株式会社しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座 画像：鶴雅ホールディングス株式会社ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄 画像：鶴雅ホールディングス株式会社洞爺湖 鶴雅リゾート 洸の謌 画像：鶴雅ホールディングス株式会社函館大沼 鶴雅リゾート エプイ 画像：鶴雅ホールディングス株式会社詳細情報

鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン

宿泊対象期間：2025年9月1日（月）～12月26日（金）宿泊分まで

予約方法：鶴雅グループ各施設の公式サイトの専用プランからお申込みください

割引内容：公式専用プランからの予約で、WEB販売価格より10％OFF ※各割引率に公式5％割引を含む

割引対象者：北海道在住者、大人のみに限る

※チェックイン時に免許証や保険証等の証明書が、割引対象者全員分必要です（コピーや写しは不可）

北海道Likers編集部のひとこと

公式専用プランでWEB販売価格から10％OFF！ 旅費高騰が続くいま、秋冬の温泉旅行をお得に楽しめるチャンスです！

温泉が特に恋しくなるこれからの季節に、行ってみたかったあのホテルに特別割引キャンペーンでお得に宿泊してみては◎

文／北海道Likers

【画像・参考】【鶴雅グループ創業70周年記念】北海道民限定「鶴雅どうみん謝恩割 秋のキャンペーン」を販売開始！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

