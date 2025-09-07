「とにかく好き」美容のプロたちの「ずっと変えない理由がある」フレグランス





美容通がリピートする 「変えられない」フレグランス

初めて好きになった香り、手放せない香り、何度もリピートしている香り…たとえば白Tを着る日、雨の日、仕事中の気分転換に。さまざまなフレグランスを試してきた美容通たちが選ぶ「コレがいちばん」の愛用品を、エピソードとともにご紹介。







初心に立ち返らせてくれる香り

COMME des GARCONS PARFUMS/

COMME des GARÇONS Eau de parfum

人生で初めて好きになったフレグランス。自分らしさについて悩んだときに選ぶ欠かせないフレグランスです。コムデギャルソン・川久保玲さんの考え方や姿勢を尊敬しており、そのエッセンスをわけてもらえるような気持ちに（AYANAさん・ビューティライター）







長時間外出の日の頼れる存在

Nishane / WŪLÓNG CHÁ

定番人気になりつつある“お茶系香水”の中でもとくにファンが多いニシャネの「ウーロンチャ」。香料の濃度が高いエキストレド パルファムなので、夜までつけ直しをしなくても、華やかかつまろやかなお茶の香りが楽しめます（岸あいりさん・NOSE SHOP PR）







忘れられない香り

Maison Francis Kurkdjian Paris/

Baccarat Rouge 540 Eau de parfum

店頭で初めて嗅いだとき衝撃を受けたクルジャンとバカラのコラボ。高価なため即決できなかったのですが、帰宅後も忘れられず購入。砂糖を焦がしたような甘いフローラルは少し肌寒い日にぴったりです（Rinaさん・インフルエンサー）







美容通16人に聞いた「コレがいちばん」の香り

