「金運が逃げないメイク」人気占い師に聞いた「引き寄せのテクニック」

運気が上がる日常のささいな行動、運をいい方向へ動かし身につける習慣。そんな「しあわせ体質」のコーディネート法を芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田さんの一番弟子であり、今最も注目を集める占い師・ぷりあでぃす玲奈さんが指南！





【PROFILE】 ぷりあでぃす玲奈

人々の未来を幸福へと導くフォーチュン・ナビゲーター。芸能界最強の占い師・ゲッターズ飯田の一番弟子。五星三心占いと女性ならではの美容の知識を活かした開運メイクや開運ファッションを得意とする。テレビ、ラジオ、雑誌、WEBメディアなど幅広く活躍中。著書に「ぷりあでぃす玲奈presents 幸せを導く運の磨き方」（宝島社）など。







「運が逃げない」目元のつくり方

最近、「いい出会いがないな」「恋愛から遠ざかっているな」なんて感じている人はいませんか？ もしかしたら、運気の下がるメイクをしている可能性が…。今回はぷりあでぃすさんから、恋愛運や出会い運、そして金運を引き寄せるアイメイクについてお話。







金運を放さない「華やかな目元」

金運をアップさせたい人は、濃くて華やかなメイクを意識するといいでしょう。アイシャドウは光沢感のあるものやラメ入りが◎。アイラインも少し太めに入れて、目力をよりアップさせるイメージにしましょう。また、目尻を跳ね上げるようなラインにすると、金運のキャッチ力がアップするでしょう。







