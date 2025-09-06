段違いに「しっとり落ち着く」 美容通が使い続けている「広がる・パサつく」髪の救世主





広がる髪も「しっとりキレイに落ち着く」



どんな印象に近づきたいかで、手にとるべきアイテムは変わる。今回は髪が美しく「まとまる」 「まとまるようになる」アイテムをご紹介。美容のプロたちが愛用する名品や新注目のプロダクトは？







「ベタつかずにしっとりしたツヤ髪に」

アールグレイ ヘアオイル 30mL 3,201円／SHIRO 乾燥によって広がる髪に、うるおいとツヤを与えるヘアオイル。「軽いテクスチャーでなじみがよいため、ベタベタしにくいところもうれしい。ほんのり甘くて豊かなアールグレイの香りもいい」（長澤葵さん・ヘアメイク） さらりとした軽やかなテクスチャーで、就寝前のヘアケアにはもちろん、外出先でのセット直しにも活躍。







「悩んでいた広がる髪の救世主！」

オルビス エッセンスインヘアミルク 140g 1,320円（ボトル入り） 「髪を明るくしたことで、枝毛やパサつきが気になり、このヘアミルクを購入。広がりやすかった髪のまとまりがよくなり感激！ 以来手放せないコスメのひとつに」（ウトンさん＠コスメTOKYOスタッフ）







「雨の日でも美髪に見える毛先のまとまり」

LILAY ヘアトリートメントバーム 40g 2,750円／Lycka（リッカ） 「毛量が多くまとまらない髪もこれのおかげで、しっとり。補修効果があるので夜のトリートメントとしても使えます。まとまりぐあいに、雨の日なのになんで？と聞かれることも」（苅田梨都子さん・デザイナー）







美容のプロたちが使っている「髪が段違いにしっとり落ち着く」

