似合う服も多いから「いつまでも着続けられる」ベーシックな名品

新しい流行やテイストを気負わずとり入れてみたい。そんな気持ちをリアルに引き寄せるために、どんな装いも支えてくれる安心感をそなえた「理由のあるベーシック」に着目。これまでもこれからも。スタイルに寄り添い続ける逸品だけを集めました。





タイムレスに愛され続ける「王道中の王道」

言わずと知れた老舗ブランドのあの名品の魅力をあらためて深掘り。長年の歴史をひもとくと、「王道」と呼ばれる理由が見えてくる。







「すべてのポロシャツの“原型”デザイン」

メンズポロシャツ／LACOSTE（ラコステお客様センター） 16色ものカラーバリエーション展開。



brand : LACOSTE

item : Navy Polo Shirt



ラコステのポロシャツの中でももっともスタンダードな「L.12.12」は、鹿の子編みの素材を使用し、軽さと通気性のよさが自慢。繊細に編みこまれた生地感で、近くで見るとほのかな光沢を放つ。12回もの試作のすえ誕生した、まさにブランドの“DNA”を体現したといえるデザイン。







「テイストを選ばない万能性をそなえたチノパンツ」

ベージュチノパンツ／ディッキーズ やや太めのベルトループがメンズライクな表情をあと押し。



brand : Dickies

item : Chino Pants



ブランドの代名詞といえる、ユニセックスなオリジナルワークパンツ。8.5オンスのツイル生地を使用し、ハリのある生地感。センタープレスとややテーパードがかったシルエットにより、脚長効果も見込めるうえ、キレイめな装いとも好相性。バックポケットのブランドロゴがアクセントに。







