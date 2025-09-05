ポイントは「ひじから下」シンプルな無地Tシャツが見違える「アクセサリーのこだわり方」

究極シンプルなTシャツ姿は、「ひじから下」を飾るひと手間が完成度を高めるカギに。印象操作に有効な、手元のレシピをリストアップ！







いつものＴシャツを変える「手元の方程式」

よく着る白・黒・ブラウンのTシャツを軸に、アクセサリーの数だけ変えて自由にデコレーション。１つで効かせたり、丁寧に重ねたり。アレンジ次第で、Tシャツのテイスト操作も思いのまま。







〈WHITE T〉

風格漂うキレのあるシルバーセット

白Tシャツ／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） ボールリング／アネモネ（サンポークリエイト） 時計／カシオ クラシック（カシオ計算機 お客様相談室） 重厚なシルバーでハンサムな緊張感をプラス。時計は大きめフェイスで実用性も十分。











〈BLACK T〉

小粒のパールを重ねてレディライクに

黒Tシャツ／スリードッツ（スリードッツ表参道店） パールネックレス／les bon bon（フーブス） ハート×パールネックレス／Pignatta（ZUTTOHOLIC） ブレスレットがわりに巻きつけたパールのネックレスでボリュームアップ。







〈BROWN T〉

男の子のモチーフリングで愛嬌よく

ブラウンTシャツ／グラフペーパー（グラフペーパー 東京） リング（人さし指）／Luv Aj、リング（薬指×小指）／Pignatta（ともにZUTTOHOLIC） アイキャッチーなモチーフは、高貴なツイストで調整。リュクスに飾るだけじゃない、ひかえめな遊び心を指先で。







