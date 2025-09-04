お題は「テカらないツヤ肌」メイクのプロが現場で使うコスメ





「テカらない艶肌作りのために」プロが使っているコスメ

真夏の過酷な環境下でも日々撮影をこなすヘアメイクさんたちがリアルに現場で使っている愛用品を聞き込み。完璧な肌を保つために欠かせないものとは？







Tゾーンをてからせない

セビウム スキンリファイナー 30mL 2,591円／NAOS JAPAN ビオデルマ事業部 朝晩使用可能。

「のばすとさらさらになるジェルクリーム。気になる部分にうっすらと仕込んでおくだけで皮脂がおさえられ、メイク直後のキレイな状態が持続。肌への刺激が少ない、やさしい成分構成も魅力（POIL・淡路美里さん）







工程が変わるごとにシュッと

メイク キープ ミスト EX + 80mL 1,320円（編集部調べ）／コーセーコスメニエンス ふんわり細かいミスト。

「くずれにくいメイクをつくるため、キープミストは必須アイテム。仕上げに吹きかけるだけでなく、工程ごとにこまめにスプレーしておくことで、真夏のロケにも耐えられるベースが完成します（TRON・KATOさん）







つっぱらずにしっかり落とす

トレリアン フォーミング クレンザー 125mL 3,520円／ラ ロッシュ ポゼ（ラ ロッシュ ポゼ お客様相談室）

「メイクチェンジで、一度全部落としてもらうことも多い撮影現場。この洗顔料は皮脂を必要以上に落としすぎることがなく、すっきり感があるのにうるおいはキープ。モデルからも好評です（mod’s hair・塩澤延之さん）







（美容のプロ17人が使っている名品を公開）

