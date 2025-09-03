重ねても涼しい「透ける服」テクニックなしでも差がつく「ずるいデザイン」

タイトな服の輪郭をなごませたり、ワントーンに奥行きをつくったり。服どうしの境界線をあいまいにしながら、装いに表情をもたらす透けアイテム。単品よりも組み合わせることで見えてくる、涼しくて快適なだけじゃない数々の魅力に焦点を。





ワンピースに欲しい「凝って見える奥行き」

重ねる・仕込むひと手間で、さらっとしたワンピースにいっそうのやわらかさと立体感を。色かシルエットはそろえる意識で「効かせすぎない」のがレイヤードを難しく見せないコツ。







ドレスに親しみやすさを加えて特別な日常着に

共布ベルトつきベージュサテンノースリーブワンピース 130,900円、手に持った共布ベルトつきジャケット 121,000円／ともにジョゼフ（ジョゼフジャパン） 中に着た白レースショール 31,900円／ガブリエル リー（ジャーナル スタンダード レサージュ 丸の内店） 眼鏡 24,420円／COACH（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）

エレガントなサテンとガーリーな白レース

異なる女らしさでシンプルな装いにクセを出す

異なる意味で女らしいアイテムを組み合わせ、シンプルな装いにクセを出す。形を自由に変えられる旬の大判ショールを、スカートのようにアレンジ。サテンの特別感にかわいげを宿して少しの親しみを。







軽やかなままキャミワンピースを立体的にアレンジ

中に着た黒ロングキャミワンピース 161,700円／CO（イーストランド） 黒シアーニット 35,200円／ロエフ（エイチ ビューティー＆ユース） バッグ 61,600円／ミウウル（デ・プレ） 手に持ったパンプス 18,700円／ル タロン グリーズ（ル タロン グリーズ ルミネ新宿店）

同色のニットをかぶせたことで

リラックスから「気張らないモード」へと昇華

胸元が大きく開いたデザインの開放的なムードをおさえて、日常へと引き寄せ。ツヤとしなやかさを含ませた繊細なシアーだから、黒の長そででも印象は軽やかなまま。





（アイテムのプライスなど詳細）

【全19スタイル・アイテムの一覧】≫テクニック不要で差がつく「透ける服の着こなし方」涼しいだけじゃない「シンプル以上に導くメリット」