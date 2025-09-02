「服はシンプルで」 スタイリストがよく使う「見た目がよくなる」テクニック





コーディネートが整う「プロがよく使う簡単テクニック」



そのセンスもさることながら、スタイリストたちがコーディネートで「失敗しない」ために多用するテクニックをご紹介。よく着る服をもっと生かすために。知っておきたい整ったスタイリングの裏に隠された「こだわりのポイント」を徹底取材。シルエットや配色、改めて覚えておきたい組み合わせの基本などマネして損のない、明日から役立つワザをまとめてご紹介。





【STYLIST】

【スタイリスト・樋口かほりさん】

大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。







キレイめベルトをハズしで使う

「なにげないトップスとパンツの組み合わせ。このスタイリングは、ベルトをきっちり巻かずにたらしたことが実は最大のポイント。トップスとパンツだけだともの足りない。印象をくずさない程度の「地味なハズし」でも生きてくる」（樋口さん）







ビッグアウターと短いパンツ

「すべて見慣れたアイテムで丈と幅だけを変更。例えば身近な存在である、白Tありきで定番アイテムの「サイジングの見直し」をはかることでシンプルスタイルの底上げを」（樋口さん）







ベージュは「濃く」 キレイ色は「薄く」

「好相性なベージュとキレイ色の組み合わせ。よりバランスよくまとめるなら、ベージュはコクのある色味を選び、合わせるキレイ色はペールカラーなど、薄めた淡い色味が適任」（樋口さん）







ルーズなパンツにタックINしてスタイルよく

愛嬌のある丸みフォルムのニッカーズ風パンツ。「幅広めのぶかっとしたシルエットのパンツに、タンクトップなどの肌感のあるトップスをタックイン。メンズっぽいラフなパンツと、女性らしい肌見せがマッチし、腰位置が自然に上がって見えるので脚も長く見て、全体のシルエットにメリハリも出る」（樋口さん）







