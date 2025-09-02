この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「フロムCo2 炭酸クリームを使って目のクマをスッキリさせる方法！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で簡単にできる目のクマ解消テクニックを紹介し、高濃度炭酸クリームを使ったセルフケア方法を丁寧にレクチャーしている。



片岡氏が推奨するのは、フロムCo2 の「ハイドレーションクリーム」。炭酸濃度5000ppmと高配合で、「炭酸というのが血流を良くしてあげる効果があるので、目のクマの原因になっている血流不足というのを解消させていきます」と説明。使い方は気になる部分に少し厚めに塗り、3分ほど放置する。その間、決してこすらずに「軽くこの目のクマ気になる部分を優しく撫でてあげます」と語り、「この時に力を入れてしまうと、余計に皮膚を傷つけてしまうので、本当に撫でるぐらいで構いません」と、力加減に注意を促した。



さらに、「大体私はこれを夜か朝にやることが多いんですが、旅行中なんかは、これを顔全体に塗ってパック代わりにも使ったりとかもできる」と多様な活用法も紹介。「目のクマのケアだけではなく、お顔のケアもできちゃいます」と全顔ケアの利点もプッシュした。塗る量によってしっかり保湿ができるのもポイントで、「全体と首の後ろにまで塗ってあげてっていうのがおすすめです」とアドバイスしている。



動画の締めくくりでは、「このクリームが結構サラッとしているので、普通の普段の外出時にも使ってもらえるかと思うので、よかったら試してみてください」と視聴者に呼びかけ、「ではまた」と明るく締めくくった。