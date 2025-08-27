歩きやすくて合わせやすい「脚がいちばんキレイに見える」ヒール7.5cmの機能パンプス
「快適で合わせやすい」パンプス
【SELECT POINT】脚線がキレイに見えるヒール7cm前後
BRAND:ROCKPORT
（合わせやすい・スタイルよく見える・甘く浮かない）
長時間履いていてもノンストレスな快適性を追求して、ベーシックなシューズを更新。疲れない1足があることで、あわただしい毎日も乗り切れるはず。
「ヒール7・5・3の法則」というものがあり、女性の脚を最も美しく見せるヒールの高さは7cm。これは平均的なサイズ感の女性だと7cmのヒールを履いた時のふくらはぎの位置が、理想の美脚ラインの位置にくるからだそう。
リピート率が高い「疲れないハイヒール」
BRAND:ROCKPORT
ITEM:PUMPS
「独自テクノロジーのプレートによる屈曲安定性と、パッド入りのインソールで、足に吸いつくようなフィット感。脚線が一番キレイに見えるヒールが7.5cmなのに、快適性を犠牲にすることなく、足が痛くなりにくいです。ワークシーンはもちろん、休日のカジュアルスタイルやオケージョンにも頼れる1足」（マーケティング課・吉住久彌さん）
パンプス 各22,000円／ROCKPORT（丸紅コンシューマーブランズ） 歩行安定性を高めるプレートと衝撃吸収クッションも搭載。
