²Æ¤Ç¤âÍî¤Á¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥«¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡© ¥á¥¤¥¯¤Î¥×¥í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡×Ì¾ÉÊ

¥Þ¥¹¥«¥é1¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÄÂç¤Ê¼ïÎà¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤«¤é¡ÖÍî¤Á¤Ê¤¤¡¦¤Ë¤¸¤Þ¤Ê¤¤¡¦²¼¤ò¸þ¤«¤Ê¤¤¡¦¤¯¤º¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤Ì¾ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¤Þ¤ÄÌÓ¤¬¡ÖºÙ¤¯Ã»¤¯¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ã¥Ã¥Á¡×
¥¶ ¥Þ¥¹¥«¥é ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼¡¡¥«¡¼¥ë ¥Õ¥£¥¯¥µ¡¼ 3,300±ß¡¿¥¢¥Ç¥£¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¡¡Ö¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤Þ¤ÄÌÓÍÑ²¼ÃÏ¡£ºÙ¤¯Ã»¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥À¥Þ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¶ËºÙ¤Î¥Ö¥é¥·¤òºÎÍÑ¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥·¡¼¤Ê¹õ¤À¤«¤é¡¢Ã±ÂÎ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡×¡ÊÄ¹ß·°ª¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
Èþ¤·¤¤¥«¡¼¥ë¤ò24»þ´Ö¥¡¼¥×¤·¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¥±¥¢¤âÆ±»þ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤ë¥Þ¥¹¥«¥é²¼ÃÏ¡£´À¡¦¿å¡¦Èé»é¤Ë¶¯¤¤¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥×¥ë¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤Þ¤ÄÌÓ¤òÊÝ¼¾¡¦ÊÝ¸î¡¦Êä½¤¤¹¤ë¥±¥¢À®Ê¬ÇÛ¹ç¡£
Èþ¤·¤¤¥«¡¼¥ë¤â»ýÂ³¤¹¤ëÉ´²ßÅ¹Çä¾åNO.1¤ÎÍ¥½¨¥Þ¥¹¥«¥é
¥é¥Ã¥·¥å ¥Ñ¥ï¡¼ ¥Þ¥¹¥«¥é ¥í¥ó¥° ¥¦¥§¥¢¥ê¥ó¥° ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é #04 ¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È 4,730±ß¡¿¥¯¥ê¥Ë¡¼¥¯¡¡¡ÖÄ¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥·¤¬ºÙ¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò1ËÜ1ËÜ¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¶¯¤ß¡×¡ÊÀðËÜÄ¾¹¬¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
É´²ßÅ¹Çä¾åNo.1¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥Þ¥¹¥«¥é¡£1ÆüÃæ¤Ë¤¸¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç´ÊÃ±¥ª¥Õ¤Ç¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÆ·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ö¥é¥·¤Ç¡¢¤Þ¤Ä¤²1ËÜ1ËÜ¤ò¤È¤é¤¨¡¢Ä¹¤µ¤¬Â³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÌ¾ÉÊ¡£
¥Ù¥¹¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¤½¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯
¥Þ¥¥·¥ß¥¹¥È ¥Õ¥£¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à ¥Þ¥¹¥«¥é ¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥Ö¥é¥Ã¥¯ 3,850±ß¡¿¥Ù¥¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¡¡Ö³°¤ÇÄ¹»þ´Ö²á¤´¤¹Æü¤Ë¤â¿´¶¯¤¤¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¹¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¡£¥«¡¼¥ë¤Î»ýÂ³ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¤È¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ª¡×¡ÊÉðÃÒ»ÖÊæ¤µ¤ó¡§¥â¥Ç¥ë¡Ë
¥«¥ë¥Ê¥¦¥Ð¥í¥¦¤ä¥Ò¥Þ¥ï¥ê¼ï»Ò¥í¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥ï¥Ã¥¯¥¹ ¥Ö¥ì¥ó¥É¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤ÄÌÓ£±ËÜ£±ËÜ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ½Ö»þ¤ËÄ¹¤µ¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
ÈþÍÆ¤Î¥×¥í33¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¥³¥¹¥á¤ÎÃæ¤Ç1¤Ä¤À¤±Áª¤Ö¤Ê¤é¡©¡×
¢ä¡ÚÁ´64¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û º£¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²¿ÅÙÇã¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤¿¤Á¤Î¡ÖÇÑÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Èº¤¤ë¡×Ì¾ÉÊ¥³¥¹¥á