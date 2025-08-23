「変える理由があるリップ」惹かれる見た目・貴重な質感の「新名品」

言葉を発するたび、表情が移ろうたびに目がいく唇。その人自身のキャラクターを印象づける重要なパーツだからこそ、「こうありたい」自身の姿をあらわす色や質感をとり入れたい。ささやかな気分転換を図れる最旬のリップをリサーチ。







話したくなる「NEWSなリップ」

「バーバリー ビューティ」の再上陸やフレグランスが人気の「アーレス」からデビューしたリップなど、見のがせない情報を収集。美しい見た目・新しさのある色・高いケア効果で満たしてくれる１本を迎えたい。







上質でクラシカルな佇まい

バーバリー ブリット シャイン 〈右から〉603 TEA PARTY、604 HERITAGE HONEY／バーバリー ビューティ ブランドのシグネチャーアイテムや英国の伝統にインスパイアされた色が勢ぞろい。〈右〉はあたたかみとやわらかさをそなえた赤、〈左〉は黄みを含んだオーセンティックな赤。







蝶が舞うアジア限定の２本

アフターグロー リップオイル 〈右から〉507A、500A（アジア数量限定発売）／NARS JAPAN 蝶のモチーフを描いたパッケージのリップが登場。抜け感のある色合いで、媚びない甘さが手に入る。







フレッシュで明るい口元を演出

スーパーブースト リップグロス 〈上から〉01、02／メイクアップフォーエバー フレッシュなツヤをまとえるプランパー。〈上〉はピュアな印象のクリア、〈下〉はラメの入った陽だまりイエロー。







(アイテムのプライスなど詳細)

