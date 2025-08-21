着ると「普通のワンピに戻れない」最高に心地いいドレスのようなワンピース





「心地いいまま着飾れる」カットソーワンピース

ストレスフリーに過ごせる、安心感のある肌あたり。なのに着るだけでドレスのような華やかさ。そんな仕上がりをかなえるカットソーワンピースに注目。飾りはそのフォルムだけ。シーンレスで活躍する、優雅に揺れるシルエットも魅力のひとつ。







マイルドな発色が生きる「四角いフォルム」

ハリと伸縮性をそなえた柔らかなカットソー素材で、内側に折り込んだ肩先が二の腕をカバー。機能性に優れた素材のためシワが気になりにくい。 ピンクスリーブレスワンピース／ニアー ニッポン（ニアー）







動きやしぐさが飾りになる「豊かなドレープの躍動感」

透けのない厚手のリブカットソー素材。ウエストにタックを仕込むことで上半身はタイトに、スカートは優雅に広がるシルエットに。広めのネックが鎖骨をデコレート。 グレージュタックフレアワンピース／ガリャルダガランテ（ガリャルダガランテ 青山店）







