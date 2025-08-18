シンプルで目を引く「オシャレになれる服」コーディネート実例集

涼しさも含めた心地よさ、シンプルでも今っぽさを含んだシルエットや素材感、スタイルよく見える服。そんな着回しにも優れたアイテムを新作を中心にピックアップしてひとまとめ。





【1】暑くるしくない「映えるトップス」

うだるような暑さも不安定な天気も乗り越えつつ、気分高め、自分をよりよく見せてくれるトップスを厳選してご紹介。







ボトムに頼らず「ウエストがくびれて見える」ブラウス

黒ブラウス／サヴィル サヴィ モカパンツ／SACRA（インターリブ） ベージュバッグ／VASIC（ヴァジックジャパン） サンダル／LE TALON（ル タロン 有楽町マルイ店）



タイトなボディに対して広がるすそで、ほっそりとくびれたウエストを生むXラインブラウス。フレアシルエットで気になる甘さは、すっきりとしたノースリでシャープに緩和。つつましく整列した白ボタンには、行儀のいい見た目と縦長な印象を加算してくれるメリットも。さらっと着られて、ストレッチ性まである上質なリネン素材。







【2】ドレスのように着られる「ワンピース」

映えるデザインながら、派手すぎずスタイルカバーも可能な「ドレス手前」の１着を。







自然と目がいく「かさっとした赤のワンピース」

赤タックフレアワンピース／サヤカ デイヴィス（ショールーム セッション） ベージュパンプス／FABIO RUSCONI（伊勢丹新宿本店 本館2階 婦人靴）



涼し気なリネン素材のワンピース。ナチュラルな風合いが赤の発色を適度に抑え、悪目立ちしないけれど目で追ってしまうような絶妙な色合いに。胸下すぐの切り替えラインのおかげで、自然と脚が長く見えるスタイルアップも担うデザイン。立体的なタックは全体に抑揚をつけるとともに、腰まわりのハリをごまかす役割も。







【3】ラクしてキレイがかなう「パンツやスカート」

ラクであることを前提に、きちんと感のある見た目や美しいシルエット。力を入れずともだらしなさはなく、力みもない「ちょうどいい」が手に入るボトムを集結。





大人っぽくて可憐「甘くない」花柄

黒Tシャツ／GISELeオリジナル 花柄スカート／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） ハット／Lack of Color（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） サンダル／TSURU By MARIKO OIKAWA



イエローの小花を散りばめた、微フレアのロングスカート。花柄の隙間からのぞく深いダークグリーンが、鮮やかなイエローを糖度ひかえめに落ち着かせてくれる。軽やかな素材が動きに合わせてふわりとゆれ、総柄を気張って見せないやさしさを演出。







（コーディネートのプライスなど詳細）

