その効果は「食べ方次第」 とくに美容に効果絶大な「100円台のスーパーフード」





美容と健康に効果大「納豆の栄養価」

納豆は、大豆を納豆菌で発酵させた発酵食品。植物性たんぱく質をはじめ、ビタミンK2・ビタミンB群・食物繊維・鉄分・マグネシウム・イソフラボンなど、女性の体に嬉しい栄養が豊富に含まれており、さらに安価で手に入るというところも大きな魅力。



とくに注目したいのは血液の流れをスムーズにするとされる「ナットウキナーゼ」、骨の健康を支える「ビタミンK2」、肌の代謝をサポートする「ビタミンB2」。これらはアンチエイジングや美肌作り、そして女性ホルモンのバランスを整えるうえでも役立つとされています。

【納豆がスーパーフードといえる理由】

・植物性たんぱく質／筋肉や肌の材料になる。

・食物繊維／腸内環境を整える。

・ビタミンK2／骨の健康に不可欠。納豆に特に多い。

・ナットウキナーゼ／血液をサラサラにする効果で有名。

・ポリグルタミン酸／保湿作用や免疫強化に役立つ。

・発酵食品としての健康効果／腸内フローラを改善し、免疫力アップや美肌効果が期待される。

・腸活や菌活の代表格。

・低カロリーで満腹感がある。ダイエットや断食後の回復食としても人気。







輸入系よりも優れている「和製スーパーフード納豆」

輸入系スーパーフードの代表格であるチアシードやキヌア、アサイーといった海外発のスーパーフードが注目を集めてきた近年。しかし私たち日本人にとってもっと身近で、より実用的なスーパーフードが納豆。



たとえば、キヌアやチアシードは栄養価が高い反面、価格や手間がネックになることも。一方で納豆は、安価で手に入りやすく、調理不要でそのまま食べられる手軽さが大きな強み。また、海外由来のスーパーフードが“補助的”なポジションにあるのに対し、納豆は日々の主食に自然と取り入れられるという点も、継続的な健康習慣につながる要素。



さらに、発酵によって生まれるナットウキナーゼやビタミンK2は、他のスーパーフードには見られない特有の成分。血液サラサラ効果や骨の健康維持など、日本人の体質や生活習慣病の予防にも直結する栄養素が詰まっているのです。







その食べ方では「美容効果も70%減る」

≫【9つの本当の正解を解説】 今日から簡単すぐにできる「納豆の食べ方」本当の正解