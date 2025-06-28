Ayumu Imazu¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öunbounded¡×Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ
Ayumu Imazu(¥¢¥æ¥à ¥¤¥Þ¥Å)¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖAyumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î24Æü(·î)¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Ayumu Imazu¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öunbounded¡×Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤SIRUP(¥·¥é¥Ã¥×)¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖUNDERCOVER feat. Ayumu Imazu¡×¡¢7·î24Æü(ÌÚ)¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤³¡ª¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¡ÖHOWL¡×¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤âÂ³¡¹¤È¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëAyumu Imazu¡£
º£²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖAyumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ4ÂçÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤ò´°¿ë¤·¤¿Ayumu Imazu¤¬Ëþ¤ò¼¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ëÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£5·î11Æü(Æü)¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¸ø±àÂç²»³ÚÆ²¤Ç½é¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿Ayumu Imazu¤Î¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡ÖAyumu Imazu LIVE 2025 - unbounded -¡×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯11·î24Æü(·î)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ3-5-1)
»þ´Ö¡§³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
²Á³Ê¡§9,000±ß(Á´»ØÄêÀÊ)
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖWeverse MEMBERSHIP¡×Àè¹Ô¼õÉÕ¡§6·î26Æü(ÌÚ)20:00¡Á7·î6Æü(Æü)23:59
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
SOGO TOKYO
TEL¡§03-3405-9999
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛAyumu Imazu¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Öunbounded¡×Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ