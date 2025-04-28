¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Û¤É¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡×¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤ÎÁª¤ÓÊý
½Õ¤«¤é¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡ÖÈ©´¶¡×¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤äÏÓ¸«¤»¤È¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¼Á´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¥ì¥¤¤¬¤«¤Ê¤¦¡£¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤è¤ê¤âÁ¡ºÙ¤Ç¾å¼Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤â¤·½Ð¤»¤ë¤«¤é¡¢Áõ¤¤¤Î³Ê¾å¤²¤Ë¤âÍ¸ú¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈ©¤Èµ¯ÌÓ´¶¡× ¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È
µ¨Àá°ã¤¤¤ÎÁÇºà¤ò¤¢¤¨¤ÆÃå¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¡£ÁÇÈ©¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢µ¯ÌÓ´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤ò¡£
½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È
À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼¥ä¡¼¥óÁÇºà¡£ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¡£1Ëç¤ÇÃå¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤ä¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿1Ãå¡£¼«Âð¤ÇÀöÂõ¤â²ÄÇ½¡£¡¡¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡¿BEIGE,¡Ê¥ª¥ó¥ï¡¼¥É³ß»³ ¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡Ë¡¡
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥í¡¼¥²¡¼¥¸¤ÈÁÇÈ©´¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
1Ëç¤Ç¤âÃ±Ä´¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡¢ÊÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ¿¼¤µ¤¬É½¤ì¤ë¼êÊÔ¤ß¤Î¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡£³«¤¤¤¿V¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥È¤Î½Å¤ß¤ò¾å¼ê¤¯¤½¤°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë½Å¤Í¤Æ¤â¤â¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤È´¤±´¶¤È¤·¤ÆºîÍÑ¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¡£¡¡Çò¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥¹¥È¡¿HER.
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡×¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¡¡
ÁÇÈ©¤ËÃå¤Æ¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤¥·¥ë¥¯º®
¥Õ¥í¥ó¥È¤òÄù¤á¤Æ¥È¥Ã¥×¥¹É÷¤Ë¡¢Á°¤ò³«¤±¤ì¤Ð¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡£¶»¸µ¤äÏÓ¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É²Æ¤ÎÈ©¸«¤»¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤½¤·¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤¿¤È¤¤Ë¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢·×»»¤Å¤¯¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£Æ©¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¤ÎÊÔ¤ßÌÏÍÍ¤¬¡¢ÌÜÎ©¤¿¤ºÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ëÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¡¡¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¿EUCHRONIA¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼ ¥ë¥ë¡Ë
¡Ê¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¡Ë
¢ä¡ÚÁ´40Ãå¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¥¥ì¥¤¤Ê¿Í¤Û¤É¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡× ¥µ¥Þ¡¼¥»¡¼¥¿¡¼¤Î¿·Ì¾ÉÊ