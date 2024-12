脚が短く見えないスニーカー「歩きやすくて疲れない」 どこまでも履き回せる名品

ヒールに頼らなくても済む「ボリューム感のある厚底」



ボリュームスカートやワイドパンツとも好相性なボリューム感のある足元。また、ショートパンツやミニスカートをはく際に欲しい重みは、脚長効果も発揮するプラットフォームソールがねらい目。高さがありつつ底は平らなため、足がぐらつかず美脚へ促せる。







【白なら】 ボリューム感のある厚底ソール

CT302/ニューバランス ビッグNサドルが印象的。アッパーを上質なレザーとシンセティックレザーのコンビネーションで包み込んだデザイン。踵部に施したグレーもアクセント。







【黒なら】 スニーカーに求めたいことが詰まった一足

DELECITY/オニツカタイガー(オニツカタイガージャパン お客様相談室) 軽量に仕上げた存在感のあるチャンキーでフラットなフォルムのソール。フットワークも軽くなるような、抜群のクッション性。履いていて疲れない、合わせやすい、ラフすぎない、脚を短く見せない、などスニーカーに求めたいことが凝縮された1足。







【可愛い色なら】 合わせやすい「スエードのくすみピンク」

ピンクスエードスニーカー/HOKA ONE ONE for emmi(エミ ニュウマン新宿店) くすみピンクの濃淡ワントーンでデザインされ、派手すぎずカジュアルからキレイめまで活躍。極上の歩きやすさを実現するEVA素材のミッドソール。







