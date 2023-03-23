¤ä¤Ã¤Æ¤ë40Âå¤Ï¤ä¤á¤¿¤é¹¤È´¤±¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤·¡ª¥×¥í¤¬¤ß¤¿¡Ö¼ÂÏ¿NG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡×3Áª
¡ÚNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¡¡ÛÂÀ¤¯ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó
ÌÜ¥Â¥«¥é¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÂÀ¤¯ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤òÂÀ¤¯Æþ¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃÀ¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ë¤È¡¢¸Å½¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çº£¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¡Û
¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤ÄÌÓ¤Î·ä´Ö¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¹¤°¾å¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë±è¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä¹¤µ¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£ÂÀ¤µ¤â¹µ¤¨¤á¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¢¡Û¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥«¥é
ÌÜ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥¹¥«¥é¡£Î¾Êý¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾Êý¤ò°ì½ï¤Ë»È¤¦¤ÈÉÝ¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¸Å½¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Î°ìÎã¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£º£¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¡Û
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤ä¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥«¥é¤Î¤ß¤Ë¤·¡¢¤·¤«¤â¾å¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤Þ¤ÄÌÓ¤Ë¤Î¤ß»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÌÜ¸µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤Äù¤á¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò»È¤¦¤ÈÌÜ¸µ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¾¯¤·½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼¤Þ¤Ö¤¿¤Ë»È¤¦¥Þ¥¹¥«¥é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤«¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÈë¤á¤¿Û£Ëæ¥«¥é¡¼¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ÌÜ¤Î²¼Êý¸þ¤ËÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯£¡Û¤Ü¤«¤µ¤ºÆó½ÅÉý¤ËÆþ¤ì¤¿Äù¤á¿§
¡Ö¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ËÄù¤á¿§¤ÏÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Ü¤«¤µ¤ºÆó½ÅÉý¤Ë¥¯¥Ã¥¥êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë¸«¤¨¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»×¤¤Åö¤¿¤ë¿Í¤Ïº£¤¹¤°¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¹¤È´¤±¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¡Û
Æó½ÅÉý¤ËÄù¤á¿§¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¤¿¤ë¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë40Âå°Ê¹ß¤ÏÆó½ÅÉý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄù¤á¿§Æþ¤ì¤º¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤è¤êµ¤»ý¤ÁÂÀ¤á¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¾åÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·Ú¤¯¤Ü¤«¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¸µ¤Ë±ü¹Ô¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£º£²ó¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¹¤È´¤±¤Æ¸«¤¨¤ëNG¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤ò¹¤È´¤±¤¿¥á¥¤¥¯¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤òµ±¤«¤»¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£